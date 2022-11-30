Більше світла у кожну домівку: ЄС знову передасть Україні генератори

Євросоюз надішле додаткові 40 генераторів Україні. Внаслідок російських ракетних обстрілів енергетична інфраструктура країни сильно пошкоджена. Через це українці сидять без світла.

Генератори від ЄС

У своєму твітері головний дипломат ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз надасть Україні через механізм цивільного захисту ще 40 генераторів. Це буде зроблено для того, щоб допомогти підтримувати нормальне життя за тривалої відсутності електропостачання.

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Росія намагається зламати дух українців, б’ючи по енергетичній інфраструктурі та використовуючи зимові умови як зброю проти цивільного населення. На зустрічі G7 ми скоординували підтримку. ЄС надає ще 40 генераторів на додачу до тих 550, які вже надали через механізм цивільного захисту,

– написав дипломат.

Україна отримає енергообладнання

Литва передасть додаткову допомогу для подолання енергетичної кризи.

Щодня ми шукаємо, що ще ми можемо передати енергосистемі України, тому що я думаю, що це зараз так само важливо, як і зброя. Вони намагаються зробити життя людей нестерпним. Звичайно, це навмисна російська тактика, ми шукаємо все, що можна віддати, як і у випадку з озброєнням,

– заявила Інгріда Шимоніте журналістам у Сеймі у четвер.

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Наразі Литва вже надала допомогу у розмірі 3 мільйони євро на відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої російськими обстрілами. Найближчим часом буде надано допомоги ще на 2 мільйони євро.

Скільки генераторів вже завезли