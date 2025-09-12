"Гірські" доплати до пенсії: хто має право на надбавку у 2025 році

Українські пенсіонери, які проживають постійно у гірських районах, мають право на 20% доплати до пенсії. Однак для цього потрібно відповідати низці критиріїв.

Хто має право на "гірські" надбавки до пенсії?

У межах підтримки важкодоступних регіонів Кабмін у липні 2025 року ухвалив постанову № 793, якою визначив порядок виплати щомісячних надбавок для жителів гірських регіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Порядок виплат розробили згідно із законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні" та з положеннями Державного бюджету на 2025 рік.

За цим документом, щомісячні доплати передбачені:

для пенсіонерів;

для людей з інвалідністю;

для отримувачів соціальної пенсії;

для малозабезпечених сімей;

для дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування;

для студентів, що отримують державну стипендію;

та для всіх, хто отримує соціальну допомогу від держави.

Важливо! Розмір "гірської" доплати залежить від основного виду виплат і розраховується за законом "Про статус гірських населених пунктів".

Які умови для отримання "гірських" доплат?

Право на щомісячні доплати пенсіонери та інші отримувачі мають за умови виконання низки умов. Вони повинні:

фактично проживати чи працювати у гірських населених пунктах не менше 6 місяців поспіль;

не виїздити за кордон більш як на 60 днів (крім особливих випадків, наприклад, на лікування);

не отримувати пенсію чи будь-які соцвиплати в інших населених пунктах.

Надбавки за проживання чи роботу в гірській місцевості нараховують після підтвердження такого факту за реєстром.

Коли можуть забрати доплати? Доплати можуть скасувати, якщо виявлять порушення: наприклад, людина не проживає за вказаною адресою, тривалий час перебуває за кордоном без поважних причин або отримує виплати чи сплачує ЄСВ в іншому населеному пункті. Перевірка місця проживання проводиться щонайменше раз на пів року, і якщо протягом 30 днів після неї отримувач не підтвердить свою адресу, нарахування припиняють. Про таке рішення повідомляють телефоном або через електронні канали зв’язку.

Доплати до пенсії в Україні: що відомо?