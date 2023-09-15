Ціна долара та євро сьогодні: як змінився курс

15 вересня 2023, 10:04
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Сьогодні долар в банках, обмінниках та на чорному ринку майже не змінився. Однак євро почало падати. Найсуттєвіше валюта опустилася в банках.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 15 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,7 гривні (без змін проти 14 вересня), а продаж – 38,35 гривні (+5 копійок).

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  • Готівкове євро банки купують за 40,5 гривні (-15 копійок), а продають в середньому за 41,3 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

  • В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (-2 копійки), а продаж – 38,3 гривні (+8 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 40,74 гривні (-5 копійок), а продаж – 41,11 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,09 гривень (+4 копійки), а продаж – 38,23 гривні (без змін).
  • Євро купують за 40,88 гривні (-7 копійок), а продають за 41,15 гривні (-5 копійок).

Можуть скасувати курс 36,56 гривні

Стало відомом, що Нацбанк відмовиться від фіксованого курсу, а саме 36,56 гривні за долар. Втім це стане можливим у тому випадку, коли Україна покращить економічні показники, які узгоджені програмою з МВФ. Йдеться про показники:

  • інфляція;
  • реальна ринкова ставка;
  • стан та обсяг золотовалютних резервів;
  • ситуація на валютному ринку;
  • фінансова стабільність;
  • ризики безпеки.

Як заявив очільник НБУ Андрій Пишний, мета до покращення показників рухається.  

 

Андрій Пишний

Глава НБУ

Ми повинні потрапити саме таким чином, щоб не зашкодити досягненням, які маємо сьогодні.


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Автор: Валерія Городинська