Долар зупинився на новій психологічній позначці: скільки коштує валюта
7 червня 2023, 09:59Читать новость на русском
Вартість американської валюти становить на рівні 36,9 гривні вже два дні поспіль в банках. Євро теж становить нижче 40 гривень.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 7 червня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 36,90 гривні (без змін проти 6 червня), а купити за 37,32 гривні (-5 копійок).
Читайте також Долар падає: чи варто очікувати на суттєві зміни курсу
- Готівкове євро банки купують за 39,80 гривні (без змін), а продають в середньому за 40,40 гривні (-5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,67 гривні (-22 копійки), а продаж – 37,21 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 39,46 гривні (-31 копійка), а продаж – 40,26 гривні (-7 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,08 гривні (-7 копійок), а продаж – 37,20 гривні (-6 копійок).
- Євро купують по 39,97 гривні (-11 копійок), а продають за 40,18 гривні (-7 копійок).
Яким буде курс цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що теперішнє зміцнення гривні спричинило обмеження попиту та збільшення пропозиції. Крім цього, на її думку, курс теж буде без кардинальних змін.
Цього тижня вартість американського долара на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні 37 – 37,6 гривні за долар.