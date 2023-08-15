Найсуттєвіше – в обмінниках та на чорному ринку: де валюта подорожчала найбільше

У банках України затишшя щодо вартості долара та євро. За добу майже не було змін. Але певні зрушення відбулися в обмінниках та на чорному ринку, де купівля та продаж долара змінилися в ціні.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 15 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37 гривень (без змін проти 14 серпня), а продаж – 37,65 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,5 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,2 гривні (+6 копійок), а продаж – 37,65 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продаж – (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (без змін), а продаж – 41,45 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,48 гривні (+10 копійок), а продаж – 37,6 гривні (+10 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують за 41,1 гривні (-4 копійки), а продають за 41,35 гривні (-5 копійок).

Прогноз щодо курсу на цей тиждень

Як повідомляє 24 каналу банкірка Анна Золотько наближення осіннього періоду, а також побоювання щодо можливої енергетичної кризи через обстріли росіян, можуть посилити долар. Таким чином попит може підвищитися на валюту на сірому ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зараз ми знаходимося у доволі сприятливому для гривні часовому проміжку – в середині місяця попит на валюту з боку населення зазвичай знижується. Тому я не прогнозую подальшого зростання курсу. Щоправда, з огляду на сформований на ринку фактичний баланс між попитом та пропозицією, й зміцнення гривні, схоже, чекати не варто.

За її прогнозами, найближчими днями курс продажу американської валюти знаходитиметься в діапазоні 37,3 – 37,8 гривні.

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