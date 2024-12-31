На скільки вдалося реалізувати обіцяний "гігават Зеленського"

Зараз проєкт, анонсований Зеленським, готовий лише на 30%. Йдеться про обіцяний президентом 1 гігават нових маневрових електростанцій

Як реалізується проєкт гігавата Зеленського

Цьогорічна газова генерація електроенергії в Україні не сягнула запланованого рівня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes Ukraine.

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За словами голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса, встановлено було орієнтовно 300 мегаватів нових потужностей. Проте, реально функціонує лише половина – близько 150 мегаватів.

Які основні підключення:

потужність 50 мегаватів формується через газові установки Оператора ГТС;

28 мегаватів – американську турбіну "Енергоатома";

22 мегаватів – невеликі установки, що встановлювались для задовільнення потреб приватного бізнесу.

Чому не вдалося реалізувати "гігават Зеленського" у 2024

За словами дипломатки і керівниці проєкту з відновлення критичної інфраструктури ПРООН Олени Зеркаль, реалізація проєкту "затягується" через тривалі процеси узгодження. Також багато часу займає:

розробка проєктної документації;

пошук турбін;

навчання персоналу тощо.

Зверніть увагу! Експерти наголошують, що створення розподіленої газової генерації не зможе забезпечити повну енергетичну стабільність цієї зими. Проте, це вагома основа для проходження наступних опалювальних сезонів.