Відключення світла повернулися: чому електроенергії знову не вистачає

У квітні в Україну повернулися графіки відключень світла, оскільки в пошкодженій атаками Росії енергосистемі зберігається дефіцит. Проте на ситуацію вплинуло не тільки це, а й рішення уряду, через яке частина виробників електроенергії припинила генерацію.

Що змінилося для деяких виробників електроенергії?

З 1 квітня для українського ринку електроенергії скасували тимчасові послаблення, що позначилися на балансі в енергосистемі. Через наслідки російських атак зберігається дефіцит, а регуляторні зміни стали додатковим фактором, що посилив проблему в умовах обмеженої генерації. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев.

Одним зі способів захиститися від енергетичного терору Росії стало будівництво когенераційних установок невеликої потужності на природному газі, які одночасно виробляють тепло та електроенергію. Розподілена генерація є однією з відповідей України на регулярні ворожі атаки на великі електростанції.

Когенерацію почали використовувати на підприємствах теплоенерго по всій території країни. Це дозволило виробляти сотні мегаватів електроенергії й віддавати їх у мережу для потреб населення, що особливо важливо в години пікового споживання. Донедавна багато підприємств купували для цього газ за пільговою ціною у 19 – 21 тисячу гривень за тисячу кубометрів.

Однак з 1 квітня уряд скасував пільгову ціну на газ для виробництва електроенергії для більшості підприємств теплоенерго. Виняток зробили тільки для нових установок, які ввели в експлуатацію після 1 грудня 2025 року у 9 прифронтових областях.

Як повідомили в Асоціації операторів критичної інфраструктури, нині підприємства теплоенерго не можуть купувати газ для виробництва електроенергії на ринку, бо для цього немає окремого механізму. Експерт Геннадій Рябцев зауважує, що ключовим тут є ризик втратити право на закупівлю газу за пільговою ціною наступної зими за спеціальними обов'язками (ПСО).

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Проблема не в тому, що вирівняли ціну електричної енергії для всіх когенераційних установок на рівні 21 гривня за кубометр. Річ у тім, що власники цих установок не можуть купити просто газ на ринку, тому що тоді їм не дадуть газ за пільговими цінами в наступному опалювальному сезоні для постачання теплової енергії побутовим споживачам. Тобто вони фактично самостійно відмовляться від цього самого газу, який постачає Нафтогаз Трейдинг.

З огляду на обмеження, більшість теплоенерго вимушені виводити в простій когенераційні установки, тож сотні мегаватів електроенергії припинили надходити в мережу. За словами Геннадія Рябцева, вимкнути довелося близько пів гігавата генерації, яку забезпечували малі енергетичні установки.

Водночас запроваджені урядом обмеження гальмують встановлення нових когенераційних установок. Їхні власники ставлять процеси на паузу через невизначеність, оскільки використання когенерації може бути збитковим.

Довідково: ПСО (Покладання спеціальних обов'язків) передбачає, що державні компанії зобов'язані продавати газ за зниженою фіксованою ціною для потреб населення та теплоенерго. Таким чином, в Україні тарифи на газ і опалення для побутових залишаються незмінними впродовж останніх років.

Скасування пільгової ціни на газ вплинуло й на бізнес, який використовує когенераційні установки. За словами голови Асоціації суб'єктів розподіленої та маневрової генерації Максима Марченка, з 1 квітня компанії купують газ за ринковою ціною, що перевищує 30 тисяч гривень. Це робить виробництво електроенергії збитковим і фактично нівелює сенс інвестицій у розподілену генерацію, до яких заохочувала держава з 2024 року.

Які ще фактори впливають на поглиблення дефіциту в енергосистемі?

У квітні в Україні повернулися до жорсткіших цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії. У січні на період опалювального сезону Нацрегулятор підвищував граничні ціни, аби стимулювати імпорт електроенергії з Європи. З 1 квітня ринок повернувся до попередніх нижчих граничних цін, що зробило імпорт збитковим, особливо в пікові години.

За даними Укренерго, це одразу ж позначилося на рівні імпорту: 1 квітня падіння становило 57,7% порівняно з середнім показником за останній тиждень березня.

Будь-які обмеження, а необґрунтовані – тим більше шкодять нормальному функціонуванню ринку електричної енергії. Причому подвійної шкоди завдають обмеження під час кризи споживання чи постачання. Разом зі скасуванням пільгових умов постачання природного газу для теплоененерго обмеження призвели до того ефекту, що на ринку раптово з'явився додатковий дефіцит,

– каже експерт Геннадій Рябцев.

Завдані регулярними ударами Росії пошкодження спричинили дефіцит потужності в українській енергосистемі, тож генерації не вистачає на покриття потреб всіх споживачів. На думку Геннадія Рябцева, якщо ситуація з регуляторними обмеженнями збережеться, дефіцит буде зростати.

Як раніше розповідав у коментарі 24 Каналу експерт з енергетики Андрій Закревський, застосування графіків відключень світла в Україні нині залежить від погоди та імпорту електроенергії.

За сприятливої погоди вдень потреби обмежувати електропостачання для споживачів немає, тож графіки не застосовують. Однак увечері ефективність сонячних електростанцій знижується, тому зростає дефіцит.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Уся Україна в години пік залежить від допомоги з-за кордону. Однак іноді її ми не можемо передати через наслідки ударів.

Обмеження на імпорт накладають пропускні спроможності міждержавних перетинів та граничні ціни. Навіть за вищих прайс-кепів, які діяли до квітня, у вечірні піки споживання вартість електроенергії на європейському ринку іноді зростала настільки, що Україна не могла її купити через цінові обмеження. Тому в березні іноді вводили графіки відключень світла.

Яка ситуація в енергосистемі України нині?