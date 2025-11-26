В Укренерго пояснили, чи світла побільшає і відповіли на закиди про "несправедливі графіки"

У ніч на 25 листопада Росія знову атакувала Україну. Постраждали зокрема енергетичні об'єкти.

Чи послаблять графіки відключень світла найближчим часом?

Детальніше про українську енергосистему розповів очільник Укренерго Віталій Зайченко, пише 24 Канал з посиланням на телемарафон "Єдині новини".

Читайте також У трьох областях України ввели аварійні відключення світла, – Міненерго

Віталій Зайченко Голова Правління НЕК "Укренерго" На жаль, це була вже 6 атака на енергосистему. Була вона досить важка.

Зайченко подякував Збройним Силам України за те, що вони допомогли та багато цілей перехопили. Однак, згідно з його слів, "на жаль, не всі".

Віталій Зайченко розповів, що було багато пошкоджень, всі вони вже оцінені. Більшість з пошкоджень навіть вже виправлені, обладнання включено в роботу, а енергетики працюють цілодобово, зокрема організували максимальну кількість бригад.

Попри атаки, прогноз погоди свідчить, що можна покращити ситуацію щодо графіків відключень світла вже найближчим часом. Очікуються найбільш комфортні 2 черги відключення для споживачів.

Важливо! Однак поліпшення буде не в усіх регіонах. У прикордонних та прифронтових містах гарантувати нічого не можна. Але більшість мешканців країни будуть жити з комфортними графіками.

Також очільник Укренерго прокоментував ситуацію щодо "несправедливих відключень". Він нагадав, що основна причина обмежень електроенергії – це Росія, яка щодня б'є по енергосистемі. Тому доводиться вимикати світло, аби її збалансувати та в цілому зберегти.

Зайченко додав, що компанія щодня отримує скарги щодо відключень та щодня на них відповідає, перевіряють всі, на думку населення, факти несправедливості відключення споживачів. Він підкреслив, що ситуація не проста, і ніхто не хоче відключити громадян просто так. Для відключень є технічні причини внаслідок обстрілів.

Зауважте! Найскладніша ситуація зі світлом наразі у Харківській області, на Донеччині. Сильно страждають прифронтові та прикордонні області, адже ворог може атакувати їх не тільки ракетами й дронами, а й іншими малими дронами, артилерією тощо.

Чому графіки змінюються протягом дня?

Впродовж доби графіки відключень світла можуть змінюватися. Деталі розповіли у ДТЕК.

Наприклад, на графіки впливає погода. Спека чи холод призводять до зростання електроспоживання. При хмарній погоді в денний час зменшується генерація сонячних електростанцій, а вже при безвітряній погоді – генерація вітрових електростанцій.

Також слід враховувати ранкові та вечірні піки навантаження. Коли люди збираються на роботу та повертаються з неї.

Системні аварії. Стаються через перевантаження мережі, через що стає неможливим передавати до клієнтів вироблену електроенергію,

– назвали ще одну причину у ДТЕК.

Зверніть увагу! Пошкодження енергооб'єктів унаслідок обстрілів можуть призвести до дефіциту генерації або передачі електроенергії.

Що ще слід знати про відключення світла в Україні?

Тривалість відключень світла визначається можливостями передачі струму між регіонами та пошкодженнями магістральних мереж. Енергосистема країни обмежена у можливостях передачі енергії на великі відстані.

Водночас розподілу на споживачів у містах і сільській місцевості щодо відключень світла не існує.