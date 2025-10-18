Наступний тиждень може стати знаковим для розвитку депозитів. Насамперед мова йде про чергове засідання монетарного комітету НБУ, яке відбудеться 23 жовтня.

Якою буде ситуація в сегменті депозитів з 20 по 26 жовтня?

Як розповів для 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв, на засіданні можливий перегляд облікової ставки та ставки за іншими монетарними інструментами.

Читайте також Політичні катаклізми у Франції: чи стануть заощадження в євро менш вигідні

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу "ГЛОБУС БАНКУ"

Нагадаю, на тлі літнього системного зниження інфляції ринок очікував, що у вересні Нацбанк може знизити облікову ставку та дзеркально інші монетарні інструменти (насамперед ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами), що вплинуло б на дохідність за гривневими вкладами. Водночас регулятор вирішив діяти за більш консервативним сценарієм, зберігши без змін монетарні інструменти.

Це рішення стало додатковим зміцнювальним інструментом для гривні. Зокрема тривалий осінній період – це безліч "воєнних" ризиків (особливо для енергоінфраструктури) це сезонне підвищення попиту на валюту головним чином серед імпортерів.

В таких "осінніх" обставинах, більшість з яких є малопрогнозованими (як, приміром, наслідки ворожих обстрілів), НБУ ухвалив цілком адекватне і мотивоване рішення, тим самим зберігши для громадян високу привабливість гривневих депозитів,

– пояснив банкір.

Тому, як вважає Замотаєв, 23 жовтня, аби не наражати гривню на нові малопередбачені інфляційні випробування, регулятор може залишити облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін. Це останній реальний шанс для потенційного зниження облікової ставки.

Зауважте! Ближче до кінця року тиск на гривню може значно посилитися, а відтак оптимальним буде, якщо за підсумками 2025 року облікова ставка буде сталою – 15,5%, а регулятору не доведеться її підвищувати.

Щодо дохідності гривневих вкладів, то, як і минулого тижня середні ставки варіюватимуться від 13% до 14,5% річних, а максимальні можуть сягнути 17%,

– зазначив Дмитро Замотаєв.

Зокрема найбільш затребуваними вже майже пів року є вклади на термін від 6 місяців до 9 місяців, а також на 1 рік. Саме такі депозити потенційно можуть дати найбільшу дохідність.

Наразі триває "високий сезон", що може стати додатковим стимулом для громадян відкрити депозит: банки готові запропонувати новим вкладникам вигідні бонуси, що можуть скласти додаткові 0,5 – 1 відсоткові пункти до базових депозитних ставок.

Крім того, цілком можливо, що протягом листопада – грудня середні ставки за гривневими вкладами не зазнають особливих змін.

Якщо, звісно, економічні обставини не змусять НБУ корегувати монетарні інструменти,

– уточнив експерт.

Зверніть увагу! У цьому випадку важливим також буде "архітектура" монетарних інструментів, яка наразі є максимально сприятливою для розвитку банківських вкладів.

Що ще слід знати про депозити в Україні?