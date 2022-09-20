Недооцінена гривня та до чого тут Біг Мак
Джерело:Телеграм-канал Ярослава Железняка
З відновленням роботи McDonald’s, в Україні порахували індекс гривні відносно до долара завдяки цінам на Біг Мак. За результатами, гривня недооцінена майже на 50%.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, The Economist порахував індекс Біг Маку для гривні. Цей індекс видання розраховує з 1986 року.
Читайте також Ексклюзивно для читачів 24 каналу: як отримати бонус від криптобіржі BybitЦей індекс аналізує наскільки "коректні" курси національних валют відносно до долару. Адже при нормальному курсі валют, продукт коштуватиме однаково в різних країнах.
Наскільки "коректна" гривня
За словами нардепа, зараз Біг Мак в Україні коштує 101 грн, в США ж він коштував 5,15 долара у липні. Відтак, співвідношення 1:19,6, тобто в Україні відповідно до цін Біг Маку, офіційний курс мав би становити 19,6 гривні за долар. Натомість за офіційними даними, він сягає 36,6 гривні.
Висновок: гривня недооцінена на 46,4%. Тобто Україна за розрахунками індексу знаходиться у списку десь між Туреччиною та Філіппінами.
Найбільш недооцінені валюти:
- Румунії (Біг Мак коштує на 55,7% дешевше);
- Індонезії (-54,6%);
- Південної Африки (-54,5%);
- Індії (-53,6%);
- Єгипту (-52,9%).
А переоціненими валютами вважають швейцарський франк (+30,3%), норвезьку крону (+21,6%), уругвайський песо (+18,1%), шведську крону (+8,5%) та канадський долар (+2%).
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Коли запрацюють ресторани McDonald's
- 20 вересня в Києві відновили роботу три заклади McDonald's. Відтак, відновлення роботи решти закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.
- Зараз отримати замовлення можна тільки через послугу McDelivery, тобто через компанію доставки Glovo. На початку жовтня ресторани відкриються остаточно для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.