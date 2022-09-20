Недооцінена гривня та до чого тут Біг Мак

З відновленням роботи McDonald’s, в Україні порахували індекс гривні відносно до долара завдяки цінам на Біг Мак. За результатами, гривня недооцінена майже на 50%.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, The Economist порахував індекс Біг Маку для гривні. Цей індекс видання розраховує з 1986 року.

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Наскільки "коректна" гривня

Цейнаціональних валют відносно до долару. Адже при нормальному курсі валют, продукт коштуватиме однаково в різних країнах.

За словами нардепа, зараз Біг Мак в Україні коштує 101 грн, в США ж він коштував 5,15 долара у липні. Відтак, співвідношення 1:19,6, тобто в Україні відповідно до цін Біг Маку, офіційний курс мав би становити 19,6 гривні за долар. Натомість за офіційними даними, він сягає 36,6 гривні.

Висновок: гривня недооцінена на 46,4%. Тобто Україна за розрахунками індексу знаходиться у списку десь між Туреччиною та Філіппінами.

Найбільш недооцінені валюти:

Румунії (Біг Мак коштує на 55,7% дешевше);

Індонезії (-54,6%);

Південної Африки (-54,5%);

Індії (-53,6%);

Єгипту (-52,9%).

А переоціненими валютами вважають швейцарський франк (+30,3%), норвезьку крону (+21,6%), уругвайський песо (+18,1%), шведську крону (+8,5%) та канадський долар (+2%).

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Коли запрацюють ресторани McDonald's

20 вересня в Києві відновили роботу три заклади McDonald's. Відтак, відновлення роботи решти закладів у Києві та на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

Зараз отримати замовлення можна тільки через послугу McDelivery, тобто через компанію доставки Glovo. На початку жовтня ресторани відкриються остаточно для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.

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