Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, The Economist посчитал индекс Биг Мака для гривны. Этот индекс издания рассчитывается с 1986 года.

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Этот индекс анализирует насколько "корректны" курсы национальных валют по отношению к доллару. Ведь при нормальном курсе валют продукт будет стоить одинаково в разных странах.

Насколько "корректна" гривна

По словам нардепа, сейчас Биг Мак в Украине стоит 101 грн, в США он стоил 5,15 доллара в июле. Следовательно, соотношение 1:19,6, то есть в Украине согласно ценам Биг Мака, официальный курс должен составить 19,6 гривны за доллар. По официальным данным, он достигает 36,6 гривны.

Вывод: гривна недооценена на 46,4%. То есть Украина по расчетам индекса находится в списке где-то между Турцией и Филиппинами.

Самые недооцененные валюты:

Румынии (Биг Мак стоит на 55,7% дешевле);

Индонезии (-54,6%);

Южной Африки (-54,5%);

Индии (-53,6%);

Египта (-52,9%).

А переоцененными валютами считают швейцарский франк (+30,3%), норвежскую крону (+21,6%), уругвайское песо (+18,1%), шведскую крону (+8,5%) и канадский доллар (+2%).

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Когда заработают рестораны McDonald's

20 сентября в Киеве возобновили работу три заведения McDonald's. Следовательно, возобновление работы остальных заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

Теперь получить заказ можно только через услугу McDelivery, то есть через компанию доставки Glovo. В начале октября рестораны откроются окончательно для посетителей и можно будет воспользоваться услугой Макдрайв и экспресс-окнами.

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