До Дня Незалежності особи з інвалідністю можуть отримати до 3 100 гривень

Найвищі виплати до Дня Незалежності у 2025 році отримають особи з інвалідністю внаслідок війни. Максимальний розмір становить 3 100 гривень для I групи інвалідності.

Скільки можуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни у 2025 році

Як повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, до Дня Незалежності особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням, передає 24 Канал.

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До речі, йдеться про малолітніх в'язнів, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, а також, про тих, кого примусово ув'язнили до концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання й визнали їх особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Які суми можуть отримати особи з інвалідністю:

І групи – 3 100 гривень,

II групи – 2 900 гривень,

ІII групи – 2 700 гривень.

Нагадуємо! Кошти до Дня Незалежності виплачують особам, на яких поширюється дія закону України щодо статусу ветерана війни, гарантії їх соціального захисту, а також щодо жертв нацистських переслідувань.