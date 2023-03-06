Чому затримують виплати ВПО за лютий, – Мінсоцполітики
Джерело:Мінсоцполітики
У Мінсоцполітики повідомили, що у лютому було виплачено допомогу ВПО на суму 6,3 мільярда гривень. Однак через деякі причини не усім змогли вчасно отримати виплати.
У лютому 2023 року завершено фінансування допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Уся сума допомоги склала загалом 6,3 мільярда гривень.
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Через що затримували виплати
У міністерстві заявили, що є деякі ключові причини, по яких могла відбутися затримка виплат:
- Могла здійснюватися додаткова перевірка та уточнення даних щодо виплат для ВПО, адже ще минулого року уся інформація знаходилася у старих інформаційних системах.
- Запровадили нову інформаційну систему, а отже знадобився час для того, щоб навчити органи соцзахисту працювати з нею.
Крім того, реєстри для ВПО щодо виплат формуються щомісяця до 2, 12 та 22 числа. Саме тому ВПО можуть отримати допомогу у різні періоди. Також на час нарахування виплати впливає те, чи вчасно органи місцевої влади подають реєстри. Невчасне подання даних може призводити до затримки.
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Доплати до мінімальних пенсій у березні
З 1 березня українські пенсіонери отримають додаткові кошти від держави:
- пенсіонери, які досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30 – 35 років, отримають до 3 120 гривень;
- пенсіонери, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20 – 25 років, — теж до 3 120 гривень;
- пенсіонери у віці від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 – 35 років, — до 3 000 гривень;
- у віці до 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 – 35 років (та особам з інвалідністю І групи), — до 2 760 гривень.
- Інші категорії пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону) отримають до 2 520 гривень.