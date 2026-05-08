Вже цього літа: Україна може отримати кошти із заморожених активів Росії
- Україна може отримати 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів у липні 2026 року.
- Прибутки від реінвестування заморожених активів спрямовуються до Європейського фонду для України, зокрема вже перераховано 6,6 мільярда євро.
Україна може незабаром отримати нову грошову допомогу. Її обсяг становитиме 1,4 мільярда євро. Очікується, що її нададуть у липні поточного року.
Що відомо про допомогу для України?
Мова йде про платіж із заморожених активів Росії, про що повідомив європейський депозитарій Euroclear.
Наприкінці березня 2026 року загальний баланс Euroclear Bank становив 237 мільярда євро. А 200 мільярдів євро з цієї суми пов’язані із замороженими російськими активами.
У травні 2024 року Європейська комісія ухвалила регламент щодо спеціального внеску на надприбутки для центральних депозитаріїв цінних паперів. Він утримує активи Центрального банку Росії на суму понад 1 мільйон євро.
Зверніть увагу! Прибутки, які отримані від реінвестування цих заморожених коштів (починаючи з 15 лютого 2024 року) мають спрямовуватися до Європейського фонду для України.
Станом на сьогодні в Euroclear вже перерахували близько 6,6 мільярда євро у межах цього внеску до Європейського фонду для України. Наступний платіж – орієнтовно на 1,4 мільярда євро – має бути здійснений у липні 2026 року.
Зокрема Нідерланди прагнуть відновити переговори щодо використання до 210 мільярдів євро заморожених російських активів, аби допомогти Україні. Про це пише Politico.
Міністр фінансів Нідерландів Елько Гейнен у вівторок, 5 травня, намагався заручитися підтримкою серед колег з ЄС під час закритої дискусії у Брюсселі.
Відновлення дискусії щодо російських активів ризикує знову відкрити складні юридичні, комерційні та політичні суперечки, які спалахнули наприкінці минулого року,
– йдеться у матеріалі.
Тоді прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер жорстко висловився щодо ситуації. Причиною стало побоювання, що саме Бельгія буде змушена компенсувати мільярди російських коштів, які зберігаються в Брюсселі, якщо Москва спробує повернути ці гроші через суди або інші механізми.
Ініціатива Гейненa з’явилася попри те, що Брюссель ще не переказав жодного євро з кредиту на 90 мільярдів євро. Цей кредит зокрема покриє лише дві третини прогнозованого бюджетного дефіциту України до 2027 року.
Що ще варто знати про допомогу від Євросоюзу для України?
У березні Європейський Союз оголосив про підтримку для України. Її розмір становить 80 мільйонів євро. Гроші будуть надані з доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляла Кая Каллас.
А вже у червні Україна отримає сьомий транш допомоги у рамках механізму Ukraine Facility від Євросоюзу у сумі 2,8 мільярда євро. Останній раз Київ отримав подібну допомогу у грудні 2025 року – це був шостий транш.
Також ЄС вже готуй новий пакет санкцій проти Росії. Це буде вже 21-й пакет обмежень. Згідно з інформацією, він буде "досить жорстким". Особливо щодо енергоносіїв.