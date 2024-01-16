Фейкові 9 тисяч на опалення: як отримати справжню субсидію та не стати жертвою шахраїв

Деякі українці почали отримати повідомлення у чатах будинків про нібито реєстрацію для отримання фінансової допомоги на опалювальний сезон. Втім такі підозрілі посилання завжди виявляються шахрайськими. 24 Канал нагадує, яку суму субсидії можна отримати та, що для цього потрібно.

Шахрайські розсилки

В чати ОСББ може "прилітати" чимало фейкової розсилки. Відтак на сьогодні трендом такої схеми є нібито фінансова допомога на опалювальний сезон, яка складає 9 тисяч гривень.

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У повідомленні зазвичай йдеться про те, що у період зими українці можуть подати заявку на реєстрацію в банку та отримати кошти.

Особа, що кинула повідомлення, прикріплює посилання на нібито два різних банки.

Вона заохочує вибрати банк та авторизуватися.

Згодом має прийти код підтвердження ідентифікації клієнта.

, що авторизуючись за таким посиланням на банк, ви даєте можливість шахраям викрасти ваші особисті дані, а тим самим надаєте доступ до ваших коштів у банку.

Скриншот шахрайського повідомлення в одному із чатів ОСББ

Як отримати субсидію

Для отримання субсидії громадяни повинні відповідати певним критеріям. Відтак допомогу на оплату тарифів можуть всі українці, у яких плата за комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов'язковий платіж.

Субсидію оформлюють на одну особу, але з урахуванням усіх зареєстрованих осіб у будинку чи квартирі.

Доходи усіх членів сім'ї враховуються під час призначення виплат. Водночас фактичне місце проживання – ні.

Податися на субсидію можна особисто:

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

через посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

через сервісний центр Пенсійного фонду України;

А також це можна зробити онлайн:

через Дію;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний додаток Пенсійного фонду України;

Документи, які потрібні на призначення допомоги

Основними документами на призначення субсидії є заява про призначення та надання житлової субсидії, декларацію про доходи й витрати.

Можна ще додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи й довідку ВПО.

Крім того, ймовірно може знадобитися підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.

можуть вимагати ще й такі документи, як довідка, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні, акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради та договір оренди житла в іншому місці тощо.

Довідка: приклад заяви на субсидію можна знайти за посиланням. Крім того, зразок декларації є тут.

Розмір субсидії: як розрахувати

Субсидія – це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу. Вона розраховується окремо на опалювальний (з 1 жовтня по 30 квітня) і неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) сезони, зазначають у ПФУ.

Як розраховується розмір субсидії Вираховується обов’язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги за формулою: Ро = Кд/Кг х Рг, де: Ро – це частка плати за послуги для домогосподарства (для розрахунку субсидії округлюється до двох знаків після коми);

Кд – коефіцієнт доходу домогосподарства (відношення розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць);

Кг – базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії (це 2 прожиткових мінімуми на одну особу на місяць (Кг = 2));

Рг – базова норма плати за послуги (це 15 % середньомісячного сукупного доходу домогосподарства).

Розмір субсидії не у всіх однакова, адже обов’язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожного домогосподарства індивідуально. Він залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.