фейковые 9 тысяч на отопление: как получить настоящую субсидию и не стать жертвой мошенников

Некоторые украинцы начали получить сообщения в чатах домов о якобы регистрации для получения финансовой помощи на отопительный сезон. Впрочем, такие подозрительные ссылки всегда оказываются мошенническими. 24 Канал напоминает, какую сумму субсидии можно получить и что для этого нужно.

Мошеннические рассылки

В чате ОСМД может "прилетать" немало фейковой рассылки. Поэтому на сегодняшний день трендом такой схемы является якобы финансовая помощь на отопительный сезон, которая составляет 9 тысяч гривен.

Читайте также В Министерстве финансов рассказали, на какую сумму профинансировали пенсии и соцвыплаты в 2023 году

В сообщении обычно говорится, что в период зимы украинцы могут подать заявку на регистрацию в банке и получить средства.

Лицо, бросившее сообщение, прикрепляет ссылку на якобы два разных банка.

Она призывает выбрать банк и авторизоваться.

Впоследствии должен прийти код подтверждения идентификации клиента.

, что авторизуясь по такой ссылке на банк, вы даете возможность мошенникам украсть ваши личные данные, а тем самым предоставляете доступ к вашим средствам в банке.

Скриншот мошеннического сообщения в одном из чатов ОСМД

Как получить субсидию

Для получения субсидии граждане должны удовлетворять определенным критериям. Следовательно, помощь на оплату тарифов могут все украинцы, у которых плата за коммунальные услуги больше, чем определенный для них обязательный платеж.

Субсидию оформляют на одного человека, но с учетом всех зарегистрированных лиц в доме или квартире.

Доходы всех членов семьи учитываются при назначении выплат. В то же время фактическое место жительства – нет.

Податься на субсидию можно лично:

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

через должностных лиц центра предоставления административных услуг.

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

А также это можно сделать онлайн:

через Дия;

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины;

Документы, необходимые для назначения помощи

Основными документами на назначение субсидии является заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах.

Можно добавить договор найма (аренды) жилья, справки о доходах и справку ВПЛ.

Кроме того, вероятно, может потребоваться подтверждение непроживания лица по месту регистрации.

могут требовать еще такие документы, как справка, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы, справка об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета и договор аренды жилья в другом месте и т.п.

Справка: пример заявления на субсидию можно найти по ссылке. Кроме того, образец декларации есть здесь.

Размер субсидии: как рассчитать

Субсидия – это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа. Она рассчитывается отдельно на отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября) сезоны, отмечают в ПФУ.

Как рассчитывается размер субсидии Вычисляется обязательный процент платежа за услуги по формуле: Ро = Кд/Кг х Рг, где: Ро – это доля платы за услуги для домохозяйства (для расчета субсидии округляется до двух знаков после запятой);

Кд – коэффициент дохода домохозяйства (отношение размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека к прожиточному минимуму на одного человека в расчете на месяц);

Кг – базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (это 2 прожиточных минимума на одного человека в месяц (Кг = 2));

Рг – базовая норма платы за сервисы (это 15 % среднемесячного совокупного дохода домохозяйства).

Размер субсидии не у всех одинаковый, ведь обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги определяется для каждого домохозяйства индивидуально. Он зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.