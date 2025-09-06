Витрати на догляд за дітьми в Україні можуть частково покриватися державою. Хто має право на таку допомогу і за яких умов вона надається, читайте далі.

Хто може отримати компенсацію за няню в Україні?

Спершу дія "муніципальної няні" поширювалася лише на обмежені категорії: батьків дітей з інвалідністю або тих, хто сам є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, розповідає 24 Канал із посиланням на Дію.

Але з 2024 року уряд розширив програму, тому тепер вона охоплює:

батьків та опікунів дітей віком до 6 років;

внутрішньо переміщених осіб (незалежно від місця проживання);

сім’ї, що живуть у регіонах, де через війну садочки не працюють.

Скільки компенсує держава У 2025 році компенсація дорівнює одній мінімальній зарплаті у розмірі 8 000 гривень на місяць.Виплата здійснюється з розрахунку погодинної мінімальної зарплати, але не більше ніж за 165 годин догляду.

Хто може бути "муніципальною нянею"?

Муніципальною нянею може стати як фізична особа-підприємець, так і юридична особа. Головна умова це офіційна реєстрація та право надання послуг з догляду за дітьми.

Також з нянею обов’язково укладається письмовий договір, а всі платежі мають підтверджуватися документально: квитанціями, банківськими виписками або касовими чеками.

Важливо! Родичі першого ступеня споріднення, як от батьки, бабусі, дідусі, брати чи сестри дитини – не можуть виступати у ролі муніципальної няні.

