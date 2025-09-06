Кто может получить компенсацию за няню в Украине?
Сначала действие "муниципальной няни" распространялось только на ограниченные категории: родителей детей с инвалидностью или тех, кто сам является лицом с инвалидностью I или II группы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Действие.
Но с 2024 года правительство расширило программу, поэтому теперь она охватывает:
- родителей и опекунов детей в возрасте до 6 лет;
- внутренне перемещенных лиц (независимо от места жительства);
- семьи, живущих в регионах, где из-за войны садики не работают.
Сколько компенсирует государство
В 2025 году компенсация равна одной минимальной зарплате в размере 8 000 гривен в месяц Выплата осуществляется из расчета почасовой минимальной зарплаты, но не более чем за 165 часов ухода.
Кто может быть "муниципальной няней"?
Муниципальной няней может стать как физическое лицо-предприниматель, так и юридическое лицо. Главное условие это официальная регистрация и право предоставления услуг по уходу за детьми.
Также с няней обязательно заключается письменный договор, а все платежи должны подтверждаться документально: квитанциями, банковскими выписками или кассовыми чеками.
Важно! Родственники первой степени родства, как вот родители, бабушки, дедушки, братья или сестры ребенка – не могут выступать в роли муниципальной няни.
Что известно о соцвыплатах на детей: коротко о главном
В 2025 году помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Из этой суммы 10 320 гривен семья получает сразу после рождения, а остальное государство выплачивает ежемесячно в течение трех лет.
Уже с 2026 года единовременная выплата возрастет до 50 тысяч гривен, а дополнительно появятся ежемесячные выплаты до 7 тысяч гривен на уход за ребенком до одного года.