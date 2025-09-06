Хто може отримати компенсацію за няню в Україні?
Спершу дія "муніципальної няні" поширювалася лише на обмежені категорії: батьків дітей з інвалідністю або тих, хто сам є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, розповідає 24 Канал із посиланням на Дію.
Цікаво "Пакунок школяра": чи може не малозабезпечена сім’я оформити гроші
Але з 2024 року уряд розширив програму, тому тепер вона охоплює:
- батьків та опікунів дітей віком до 6 років;
- внутрішньо переміщених осіб (незалежно від місця проживання);
- сім’ї, що живуть у регіонах, де через війну садочки не працюють.
Скільки компенсує держава
У 2025 році компенсація дорівнює одній мінімальній зарплаті у розмірі 8 000 гривень на місяць.Виплата здійснюється з розрахунку погодинної мінімальної зарплати, але не більше ніж за 165 годин догляду.
Хто може бути "муніципальною нянею"?
Муніципальною нянею може стати як фізична особа-підприємець, так і юридична особа. Головна умова це офіційна реєстрація та право надання послуг з догляду за дітьми.
Також з нянею обов’язково укладається письмовий договір, а всі платежі мають підтверджуватися документально: квитанціями, банківськими виписками або касовими чеками.
Важливо! Родичі першого ступеня споріднення, як от батьки, бабусі, дідусі, брати чи сестри дитини – не можуть виступати у ролі муніципальної няні.
Що відомо про соцвиплати на дітей: коротко про головне
У 2025 році допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень. Із цієї суми 10 320 гривень сім’я отримує одразу після народження, а решту держава виплачує щомісяця протягом трьох років.
Вже з 2026 року одноразова виплата зросте до 50 тисяч гривень, а додатково з’являться щомісячні виплати до 7 тисяч гривень на догляд за дитиною до одного року.