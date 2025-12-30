Укр Рус
Економіка Новини економіки Майже 48 мільйонів євро: ще одна держава долучилась до відбудови України
30 грудня, 15:10
3

Майже 48 мільйонів євро: ще одна держава долучилась до відбудови України

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Японія виділила Україні 47,7 мільйона євро для відбудови зруйнованих об'єктів у рамках Програми екстреного відновлення.
  • Додаткове фінансування буде направлено на розмінування, енергетичну інфраструктуру, водопостачання, громадське здоров'я та освіту, а також на проєкти у прифронтових громадах.

Японія виділила грошову допомогу Україні на відбудову зруйнованих війною об'єктів. Також японський парламент погодив додаткове фінансування на грантові проєкти з відновлення країни.

Яку допомогу надає Японія на відбудову? 

Токіо перерахує Україні 8,8 мільярда японських єн, що складає приблизно 47,7 мільйона євро, у рамках четвертої фази Програми екстреного відновлення, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Дивіться також Декілька сотень мільярдів доларів: Зеленський оцінив суму збитків від війни 

Ми високо цінуємо незмінну підтримку Японії. Виділені 8,8 мільярда єн – це реальний внесок у безпеку та базові умови життя українців. Вдячні уряду Японії за розуміння наших пріоритетів та швидку реакцію на нагальні потреби відновлення, 
– зазначив міністр розвитку Олексій Кулеба.

Ці кошти Україна спрямує на ключові потреби з відновлення, які потребують уваги вже сьогодні, а не після війни: 

  • розмінування територій;
  • обслуговування енергетичної інфраструктури;
  • відновлення систем водопостачання;
  • покращення інфраструктури у регіонах;
  • а також на проєкти у галузі громадського здоров'я та освіти. 

Також японські законодавці затвердили додаткове фінансування на надання грантових коштів у рамках проєктів п'ятої фази Програми екстреного відновлення України. 

У Мінрозвитку зазначили, що ці гранти дозволять насамперед закрити критичні потреби у прифронтових громадах. 

На додачу Україна та Японія визначили пріоритети щодо подальшої співпраці. 

Зауважте! Одним із головних напрямків співпраці наступного року буде відновлення житла в Україні. Японія створила спеціальну групу з цього питання, а в 2026 році планується серія технічних консультацій, які дозволять впроваджувати японські технології у будівництво житла в Україні. 

Яку ще допомогу отримала Україна на відновлення? 

Раніше Україні вдалося залучити ще 75 мільйонів євро грантів на відновлення критично важливої інфраструктури. Гранти підписали з представниками ЄС та Європейського інвестиційного банку в середині листопада, розповіли в Мінрозвитку

Загалом допомога передбачає два гранти: 

  • Перший – у розмірі 25 мільйонів євро на відновлення систем водопостачання у постраждалих регіонах
  • Другий – на 50 мільйонів євро на розвиток соціального орендного житла. Цей грант має стати першим у межах нової моделі муніципального соціального житла в Україні.

Важливо! Програма будівництва муніципального соціального житла передбачає зведення сучасних та повністю обладнаних будівель, спочатку у пілотних громадах.

Які кошти хочуть залучити на відновлення України? 

  • Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський оприлюднив деталі 20-пунктного мирного плану, який Україна напрацьовувала спільно зі США та європейськими партнерами. Значна частина документа присвячена післявоєнному відновленню країни.

  • Зокрема, дев’ятий пункт плану передбачає запуск кількох спеціальних фондів. Вони мають забезпечити відновлення української економіки, реконструкцію зруйнованих територій і регіонів, а також вирішення ключових гуманітарних потреб.

  • Загальна мета  – залучити близько 800 мільярдів доларів. Кошти планують акумулювати через поєднання акціонерного капіталу, грантового фінансування, боргових інструментів і внесків приватного бізнесу.