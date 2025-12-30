Майже 48 мільйонів євро: ще одна держава долучилась до відбудови України

Японія виділила грошову допомогу Україні на відбудову зруйнованих війною об'єктів. Також японський парламент погодив додаткове фінансування на грантові проєкти з відновлення країни.

Яку допомогу надає Японія на відбудову?

Токіо перерахує Україні 8,8 мільярда японських єн, що складає приблизно 47,7 мільйона євро, у рамках четвертої фази Програми екстреного відновлення, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Ми високо цінуємо незмінну підтримку Японії. Виділені 8,8 мільярда єн – це реальний внесок у безпеку та базові умови життя українців. Вдячні уряду Японії за розуміння наших пріоритетів та швидку реакцію на нагальні потреби відновлення,

– зазначив міністр розвитку Олексій Кулеба.

Ці кошти Україна спрямує на ключові потреби з відновлення, які потребують уваги вже сьогодні, а не після війни:

розмінування територій;

обслуговування енергетичної інфраструктури;

відновлення систем водопостачання;

покращення інфраструктури у регіонах;

а також на проєкти у галузі громадського здоров'я та освіти.

Також японські законодавці затвердили додаткове фінансування на надання грантових коштів у рамках проєктів п'ятої фази Програми екстреного відновлення України.

У Мінрозвитку зазначили, що ці гранти дозволять насамперед закрити критичні потреби у прифронтових громадах.

На додачу Україна та Японія визначили пріоритети щодо подальшої співпраці.

Зауважте! Одним із головних напрямків співпраці наступного року буде відновлення житла в Україні. Японія створила спеціальну групу з цього питання, а в 2026 році планується серія технічних консультацій, які дозволять впроваджувати японські технології у будівництво житла в Україні.

Яку ще допомогу отримала Україна на відновлення?

Раніше Україні вдалося залучити ще 75 мільйонів євро грантів на відновлення критично важливої інфраструктури. Гранти підписали з представниками ЄС та Європейського інвестиційного банку в середині листопада, розповіли в Мінрозвитку.

Загалом допомога передбачає два гранти:

Перший – у розмірі 25 мільйонів євро на відновлення систем водопостачання у постраждалих регіонах

Другий – на 50 мільйонів євро на розвиток соціального орендного житла. Цей грант має стати першим у межах нової моделі муніципального соціального житла в Україні.

Важливо! Програма будівництва муніципального соціального житла передбачає зведення сучасних та повністю обладнаних будівель, спочатку у пілотних громадах.

Які кошти хочуть залучити на відновлення України?