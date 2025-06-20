Грошей на оборону недостатньо: уряд готує зміни до бюджету

Мінфін готує зміни до бюджету, аби збільшити видатки на оборону. Планують, що зміни подадуть наприкінці червня.

Чому збільшують видатки на оборону

Мінфін готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ міністра фінансів Сергія Марченка в парлементі.

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За його словами, на наступну сесію ці зміни можна буде поставити на голосування. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові потреби виникають у наших військових, у наших виробників через ситуацію з допомогою та ситуацією фронті.

Ми дійсно зараз з Міністерством фінансів, Міністерством оборони обрахунку потреби в додаткових коштах на другу половину цього року у зв'язку з подіями з точки зору постачання зброї і амуніції від партнерів і зв'язку з ситуацією на полі бою,

– сказав він.

Дефіцит бюджету

Україна планує збільшити видатки на військові потреби на 400 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету продовжує зростати.

Як наголосив Фурман, початковий дефіцит у 40 мільярдів доларів планово профінансований зовнішньою міжнародною фінансовою допомогою. Тим паче у цьому році Україна отримає рекордні обсяги цієї допомоги – 55 мільярдів доларів. Буде певний надлишок коштів, який прийде частково на 2026 рік.

На мою думку, ми пройдемо 2025 рік з точки зору фінансів. Знайдемо джерела для додаткових потреб на ВПК та ЗСУ. Але бюджет на наступний рік – це вже гра в імітацію. Ми не розуміємо, чи в нас буде бюджет миру чи війни. Це – інші потреби та ресурси. Поки що велика невизначеність, бо не знаємо, як швидко закінчиться війна,

– сказав Фурман.

Зараз шукають відповіді на те, де Україні шукати ресурси. Є сподівання, що тут вдасться уникнути підняття податків на 2026 рік. Держава працює над новими програмами зовнішнього фінансування від партнерів.