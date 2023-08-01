Лише для трьох областей: деякі українці отримають соцдопомогу

Для жителів декількох областей України передбачена соціальна допомога від Центру соціального партнерства "Перспектива за фінансування Mercy Corps". Її отримають вразливі категорії населення.

Хто може отримати допомогу

Фінансова допомога розрахована на жителів Миколаєва та області, деокупованої частини Криворізького району, Херсонської області та частини Запорізької області. Які сім'ї можуть отримати допомогу:

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переміщені протягом останніх 30 днів із районів, розташованих на відстані 30 кілометрів від районів активних бойових дій (у пріоритеті сільські місцевості);

перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), у районі активних бойових дій;

що проживають у районах, зазначених у Переліку територіальних громад, розташованих у районі проведення військових (бойових) дій або потерпілих від масивних обстрілів (за нещодавніми значними пошкодженнями при затвердженні цієї локації від Mercy Corps);

які перебувають у стані переміщення понад 30 днів і відповідають критеріям уразливості та соціально-економічним критеріям;

які проживають на території, де за останні 4 місяці відбувалися активні бойові дії, та відповідають критеріям уразливості та соціально-економічним критеріям.

Для підтвердження реєстрації потрібні будуть відповідні документи, що ідентифікують вашу особу. Також потрібно заповнити форму попередньої реєстрації за цим посиланням.

Які сім'ї належать до категорії уразливості

Реєстраційну форму може заповнити лише 1 людина.

До категорії вразливих сімей належать:

з людьми похилого віку від 60 років;

з вагітними жінками;

з жінками, які годують груддю;

які проживають у колективних центрах;

якщо їхнє житло пошкоджене внаслідок бойових дій;

є безпритульним;

люди з інвалідністю;

є 3 або більше дітей віком до 18 років;

мають у своєму складі лише 1 особу.

Якщо у вас виникли питання, ви можете звернутися за телефоном: +38 (098) 07 07 646, з 08:00 до 16:00 або за електронною поштою: info@cspperspectiva.org.

Хто з 1 серпня не отримує виплати для ВПО

Грошові виплати припинять виплачувати для ВПО, які належать до наступних категорій:

ті, хто перебував закордоном довше, ніж 30 календарних днів, без поважної причини;

особи, що перебувають у місцях позбавлення волі;

громадяни, що придбали іноземну валюту, транспортний засіб чи нерухомість на суму вище 100 тисяч гривень;

люди, що повернулися до свого місця проживання;

власники житлових приміщень на неокупованій території або у регіонах, де відсутні активні бойові дії;

ті, у кого є депозит більш ніж на 100 тисяч гривень.

Тобто для більшості українців нічого не зміниться.