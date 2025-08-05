Карітас Полтава продовжує реєстрацію для участі в проєкті SCALE "Розвиток стійкості сільського господарства та покращення засобів до існування". Він спрямований на підтримку сільських домогосподарств, які постраждали від війни.

Яка допомога передбачається для підтримки сільського господарства?

Він буде реалізований у Полтавській, Глобинській, Опішнянській та Котелевській територіальних громад, пише 24 Канал з посиланням на Карітас Полтава.

Читайте також Три категорії українців залишаться без грошової допомоги із серпня

Зазначається, що підтримка сільських домогосподарств здійснюватиметься таким шляхом:

надання фінансової допомоги для відновлення та розвитку

сільськогосподарської діяльності;

покращення доступу до ринків;

підвищення обізнаності з ведення господарства через навчальні сесії.

Багатоцільовий сільськогосподарський грант становить від 33 000 грн до 125 000 гривень, а грант на покращення доступу до ринків та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції – від 8 000 грн до 16 500 гривень.

Для чого надаться гранти? Перший грант охоплює закупівлі насіння, добрива, дрібної рогатої худоби, кормів для худоби, обладнання, а також легкого та середнього ремонту сільськогосподарської інфраструктури, яка була пошкоджена внаслідок військових дій, і відновлення зрошувальних систем. Другий налається на покращення доступу до ринків та збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції – підтримка для переробки харчових продуктів та для покриття транспортних витрат.

Допомогу можуть отримати ВПО та місцеве постраждале від війни населення, зокрема:

Багатодітні сім'ї (3 і більше дітей); Член домогосподарства має інвалідність (І та II група) або важку чи хронічну хворобу; Домогосподарства, очолювані однією особою (батько-одинак, мати – одиначка, опікуни); Домогосподарства з вагітними жінками або дітьми до 3 років№ Домогосподарства з людьми похилого віку (60+ років); Особи передпенсійного віку 50+ років без доходу.

Для участі в проєкті мають виконуватись такі умови:

домогосподарства з попереднім досвідом у рослинництві або тваринництві, які зацікавлені у продовженні або відновленні цієї діяльності;

домогосподарства покладаються на фермерство як на одне з основних джерел доходу

домогосподарства мають доступ до землі (до 5 гектарів).

вразливість домогосподарства;

домогосподарство не отримувало подібної допомоги від іншої благодійної організації, пов'язаної з сільськогосподарською діяльністю протягом останніх 9 місяців

докласти заявку (виробничий план) та взяти участь принаймні у 1 навчальній сесії.

Важливо! Для подачі заявки необхідно заповнити форму попередньої реєстрації, а за додатковою інформацією просимо звертатися за номером телефону: +380952877054 або +380503055080.