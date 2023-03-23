16 тисяч від Червоного Хреста: хто може отримати і як це зробити

Українські ветерани війни матимуть змогу отримати грошову допомогу на суму 16 тисяч гривень. Ці кошти надходитимуть від спільного проєкту Червоного Хреста та Міністерства у справах ветеранів.

Допомога ветеранам війни: хто може отримати доплату

Через портал Е-ветеран наприкінці лютого було подано перші 10 тисяч заявок на отримання допомоги від проєкту Червоного Хреста та Міністерства у справах ветеранів. Відтак вчора, 22 березня, стартував другий етап проєкту.

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цього разу подати на отримання грошової допомоги можуть 15 тисяч заявників.

Отримати одноразову підтримку можуть ветерани, що набули статусу особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи. Крім того, відомості про них повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Виплата у 4 тисячі гривень здійснюватиметься протягом 4 місяців. Загалом можна отримати суму на 16 тисяч гривень.

Правила подачі заявки

Зверніть увагу, що подавати заявку на отримання допомоги можуть лише ті, хто має електронний підпис.

Для початку зайдіть на сторінку за посиланням.

Оберіть розділ "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".

Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Ретельно перевірте свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

Надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

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Крім того, з міркувань безпеки повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам. Тому у разі, якщо у вас виникнуть проблеми із цим, зателефонуйте до Мінветеранів за номером: +380636889596, де вам повинні допомогти.