Помощь ветеранам войны: кто может получить доплату
Через портал Е-ветеран в конце февраля были поданы первые 10 тысяч заявок на получение помощи от проекта Красного Креста и Министерства по делам ветеранов. Вчера, 22 марта, стартовал второй этап проекта.
Читайте также Военным и полицейским в тылу могут вернуть 30 тысяч доплаты
Получить одноразовую поддержку могут ветераны, получившие статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы. Кроме того, сведения о них должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.
Выплата в 4 тысячи гривен будет производиться в течение 4 месяцев. В общем можно получить сумму в 16 тысяч гривен.
Правила подачи заявки
Обратите внимание, что подавать заявку на получение помощи могут только те, кто имеет электронную подпись.
- Для начала зайдите на страницу по ссылке.
- Выберите раздел "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".
- Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.
- Тщательно проверьте свои данные: фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.
- Согласуйте обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.
Интересно Колготы с надписью "ВСУ" и "буча-комбуча": в Раде запретят издевательство над чувствами украинцев
Кроме того, из соображений безопасности уведомление о начислении или отказе не будет отправляться заявителям. Поэтому в случае, если у вас возникнут проблемы с этим, позвоните Минветеранам по номеру: +380636889596, где вам должны помочь.