Помощь ветеранам войны: кто может получить доплату

Через портал Е-ветеран в конце февраля были поданы первые 10 тысяч заявок на получение помощи от проекта Красного Креста и Министерства по делам ветеранов. Вчера, 22 марта, стартовал второй этап проекта.

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Важно, на этот раз подать на получение денежной помощи могут 15 тысяч заявителей.

Получить одноразовую поддержку могут ветераны, получившие статус лица с инвалидностью в результате войны I или II группы. Кроме того, сведения о них должны быть внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Выплата в 4 тысячи гривен будет производиться в течение 4 месяцев. В общем можно получить сумму в 16 тысяч гривен.

Правила подачи заявки

Обратите внимание, что подавать заявку на получение помощи могут только те, кто имеет электронную подпись.

Для начала зайдите на страницу по ссылке.

Выберите раздел "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны".

Пройдите электронную идентификацию и аутентификацию с использованием интегрированной системы электронной идентификации, электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Тщательно проверьте свои данные: фамилию, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и укажите свой международный номер банковского счета IBAN, номер телефона и адрес электронной почты.

Согласуйте обработку и передачу данных о себе для получения денежной помощи от международной организации.

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Кроме того, из соображений безопасности уведомление о начислении или отказе не будет отправляться заявителям. Поэтому в случае, если у вас возникнут проблемы с этим, позвоните Минветеранам по номеру: +380636889596, где вам должны помочь.