Допомога ветеранам війни: хто може отримати доплату
Через портал Е-ветеран наприкінці лютого було подано перші 10 тисяч заявок на отримання допомоги від проєкту Червоного Хреста та Міністерства у справах ветеранів. Відтак вчора, 22 березня, стартував другий етап проєкту.
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Отримати одноразову підтримку можуть ветерани, що набули статусу особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи. Крім того, відомості про них повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Виплата у 4 тисячі гривень здійснюватиметься протягом 4 місяців. Загалом можна отримати суму на 16 тисяч гривень.
Правила подачі заявки
Зверніть увагу, що подавати заявку на отримання допомоги можуть лише ті, хто має електронний підпис.
- Для початку зайдіть на сторінку за посиланням.
- Оберіть розділ "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни".
- Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
- Ретельно перевірте свої дані: прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.
- Надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.
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Крім того, з міркувань безпеки повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам. Тому у разі, якщо у вас виникнуть проблеми із цим, зателефонуйте до Мінветеранів за номером: +380636889596, де вам повинні допомогти.