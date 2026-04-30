Виплати ВПО: чи індексуватимуть допомогу та яку підтримку готують для українців

Виплати для внутрішньо переміщених осіб навряд будуть індексувати найближичим часов. Але уряд готує нову житлову стратегію. Фокусуватиметься вона на вразливих категоріях населення.

Що буде з допомогою для ВПО у 2026 році?

Таким чином хочуть надавати ВПО інструменти для остаточного розв'язання житлової проблеми, про що розказала колишня міністерка праці та соціальної політики України Оксана Жолнович.

Щоб ті люди, які молоді й працюють, могли взяти собі дешевий кредит, який би їх не обтяжував, але це було б їхнє житло, вони вже б могли заземлитися,

– пояснила Жолнович.

Водночас ті люди, які не мають достатнього доходу (наприклад, пенсіонери), мали можливість отримати соціальне житло. Воно має бути зрозуміле та якісне, аби в ньому можна було постійно жити.

Зверніть увагу! Такі напрацювання наразі тривають. Але вони складні з огляду на необхідність великого ресурсу.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати кредити на житло на 3%. Строк – до 30 років, але не довше, ніж до 65 років позичальника.

Завдяки новому фінансуванню близько 425 ВПО зможуть отримати пільгові кредити. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Водночас площа має становити до 52,5 квадратних метрів для 1 – 2 осіб + 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї.

Ба більше, житло має бути введене в експлуатацію не більше 50 років тому або реконструйоване не більше 35 років тому. Ще одна важлива умова – воно не може бути розташоване на ТОТ чи в районі бойових дій.

Зокрема такі українці повинні відповідати певним умовам:

не мати житла на підконтрольній Україні території;

раніше не отримувати від держави компенсацій чи пільгових кредитів на житло (крім випадків, коли воно знаходиться в окупації або в районі бойових дій);

можуть підтвердити платоспроможність.

Важливо! Також такі українці мають погодитися на перевірку кредитної історії.

Що ще слід знати внутрішньо переміщеним особам?

Цієї весни уряд розширив підтримку для ВПО. Наприклад, допомога на проживання для дітей ВПО до 6 років призначається незалежно від доходу батьків. Але слід відповідати іншим критеріям.

Крім того, термін виплат для підтримки найбільш вразливих категорій ВПО збільшили. Замість 24 місяців він становить тепер 30.

Зазнала змін допомога для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Якщо раніше дохід перевищував "ліміт", то наразі можна повторно подати документи для перегляду.

Водночас ВПО наразі мають проблеми з виплатою пенсій. Про це зокрема повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він розказав, що 70% звернень до офісу надходять від ВПО, які перебувають на підконтрольній Україні території. Річ у тім, що Пенсійний фонд їх "не бачить", доки вони особисто не подадуть паперову заяву.