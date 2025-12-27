Держава визначилась з виплатами: скільки отримає І група інвалідності у 2026 році

До І групи інвалідності належать українці з найсерйознішими проблемами зі здоров’ям, яким складно обходитися без сторонньої допомоги. У 2026 році вони можуть розраховувати на державні виплати та пільги.

Яким буде розмір пенсії по інвалідності у 2026 році?

Розмір пенсії по інвалідності І групи напряму залежить від пенсії за віком або грошового забезпечення та статусу особи, пише 24 Канал із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Цікаво Пенсії у 2026 році: кому з українців підвищать і хто отримає найбільше

Для цивільних громадян виплата становить 100% пенсії за віком.

Для військовослужбовців, у яких інвалідність настала внаслідок бойових дій, держава гарантує 100% грошового забезпечення.

Якщо ж інвалідність не пов’язана з участю в бойових діях, пенсія призначається у розмірі 70% відповідного забезпечення.

При цьому, під час розрахунку пенсії враховується страховий стаж. Право на виплати мають особи зі стажем від одного до 15 років, однак конкретна вимога залежить від віку на момент встановлення інвалідності.

Зауважте! До страхового стажу зараховується період від дати встановлення інвалідності до досягнення 60 років, що дозволяє збільшити розрахункову суму пенсії.

Разом з цим слід звернути увагу, що виплата пенсії по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення до Пенсійного фонду відбулося протягом трьох місяців. У разі пізнішого подання заяви нарахування розпочинається з дати звернення.

Чи зростуть виплати по інвалідності у 2026 році?

Важлива зміна 2026 року стосується мінімальних виплат. З 1 січня зростає прожитковий мінімум, до якого прив’язані пенсії по інвалідності, уточнюється у тексті Державного бюджету на 2026 рік.

Як наслідок, це рішення матиме прямий вплив на пенсійні виплати, оскільки до цього показника прив’язані як мінімальні, так і граничні розміри пенсій. Відтак підвищення соціального стандарту автоматично призведе до зростання пенсій для окремих категорій отримувачів.

Зокрема, завдяки цьому мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю І групи збільшиться з 2 361 до 2 595 гривень.

Чи буде індексація пенсій у 2026 році?