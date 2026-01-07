ВПО надають гуманітарну допомогу в одній з областей України: що можна отримати
- Багатодітні родини зі статусом ВПО, які мешкають в одній з громад на Дніпропетровщині.
- Для отримання допомоги необхідно мати паспорт, свідоцтво про народження дітей, довідку ВПО та ідентифікаційні коди.
Гуманітарну допомогу може отримати одна з категорій ВПО, яка мешкає на Дніпропетровщині. Звертатися можуть внутрішньо переміщені особи, які набули статусу у 2022 – 2025 роках.
Хто може отримати гуманітарну допомогу?
Надання гуманітарної допомоги передбачене для багатодітних родин, які через війну залишили свої домівки й оселилися в одній з громад Павлоградського району, пише 24 Канал з посиланням на місцеву організацію Товариства Червоного Хреста.
Багатодітні родини зі статусом ВПО можуть отримати набір посуду. Гуманітарна допомога поширюється на тих, хто зареєстрований і мешкає в Тернівській громаді на Дніпропетровщині.
Зверніть увагу! Передбачений один набір на родину. В гуманітарній організації зазначили, що кількість допомоги обмежена.
Що потрібно для отримання гуманітарної допомоги?
Звертатися по гуманітарну допомогу можна, надавши оригінали наступних документів:
- паспорт;
- свідоцтво про народження дітей;
- довідка ВПО;
- ідентифікаційні коди.
Отримувати допомогу можна в приймальні дні з понеділка до четверга з 10:00 до 15:00. Телефон для довідок 0991002022.
Яку допомогу ВПО можуть отримувати від держави?
За постановою Уряду, ВПО можуть отримувати допомогу від держави. Її призначають на шість місяців з можливістю автоматичного продовження.
Після призначення щомісячні виплати надходять одному з членів родини в розмірі:
3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей;
2 тисячі гривень для інших осіб.
Однак виплати ВПО можуть скасувати в разі, якщо статки родини перевищують встановлені державою критерії.
За що можуть скасувати допомогу від держави?
Забрати виплати у ВПО можуть у разі повернення до свого колишнього місця проживання або переїзду за кордон. Допомогу припиняють також, якщо перебування поза межами України перевищило 30 днів підряд або 60 днів сукупно під час отримання виплат.
Скасувати допомогу можуть за придбання нової автівки, земельної ділянки, нерухомості, цінних паперів на суму понад 100 тисяч гривень тощо. Підставою для припинення виплат є також здача в оренду житла, яке перебуває у власності ВПО, незалежно від місця розташування.
Втратити право на допомогу можна також у разі, якщо нові придбання понад встановлені державою норми робив один із членів сім’ї ВПО.