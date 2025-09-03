Виробники хімії в Європі потерпають від нових труднощів. Тарифи на імпорт, запроваджені адміністрацією Трампа, порушують світову торгівлю та б'ють по їхньому бізнесу.

Від чого страждають виробники хімічної продукції?

Через тарифи Трампа клієнти відкладають замовлення продукції, що призводить до зниження попиту у галузі. Це заважає відновленню хімічної промисловості ЄС, яка досі намагається відновитися після енергетичної кризи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Апеляційний суд США постановив, що більшість мит Трампа є незаконними, – Reuters

Хімічна промисловість Євросоюзу займає четверте місце за обсягом експорту – попереду лише машинобудування, автомобільна та фармацевтична галузі. Однак останніми роками сектор переживає труднощі через різке зростання виробничих витрат.

Видатки збільшилися у 2022 році, коли підскочили ціни на газ та електроенергію внаслідок кризи в Європі, викликаної вторгненням Росії до України.

Через це, а також сповільнення попиту на продукцію, деяким компаніям навіть довелося скорочувати виробництво та звільняти працівників заради економії.

Тарифи США на імпорт з ЄС у розмірі 15% вже вдарили по багатьох клієнтах хімкомпаній, зокрема в автомобілебудівній, машинобудівній галузях та секторі споживчих товарів.

Європейські виробники хімії очікують, що прибутки у ІІІ кварталі 2025 року скоротяться на 5%, у другому падіння склало 22%.

Після енергетичної кризи ми сподівалися на стійке відновлення обсягів у європейському хімічному секторі. Проте тарифи та тиск на ціни через жорстку конкуренцію з Азії вдома та за кордоном створюють досить токсичне поєднання на даний момент,

– пояснив аналітик Томас Шульте-Форвіц з Metzler Research.

Великі європейські компанії, такі як BASF, Brenntag та Lanxess, мають певний захист від тарифів Трампа через їхню значну присутність в Сполучених Штатах.

Однак навіть такі гіганти відчувають на собі обережність замовників. Якщо раніше клієнти робили замовлення за 3-4 місяці, то зараз за кілька тижнів через побоювання щодо світової економіки.

Замовники відкладають замовлення, що змушує компанії, які виробляють хімікати для всього – від матраців і автозапчастин до жувальної гумки, скорочувати або коригувати річні прогнози,

– зазначає видання.

Зокрема, найбільший виробник хімічної продукції у світі, німецька компанія BASF, у липні знизила прогноз на весь рік.

Тарифи Трампа проти Євросоюзу: що відомо?