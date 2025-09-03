Производители химии в Европе страдают от новых трудностей. Тарифы на импорт, введенные администрацией Трампа, нарушают мировую торговлю и бьют по их бизнесу.

От чего страдают производители химической продукции?

Из-за тарифов Трампа клиенты откладывают заказ продукции, что приводит к снижению спроса в отрасли. Это мешает восстановлению химической промышленности ЕС, которая до сих пор пытается восстановиться после энергетического кризиса, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Апелляционный суд США постановил, что большинство пошлин Трампа являются незаконными, – Reuters

Химическая промышленность Евросоюза занимает четвертое место по объему экспорта – впереди только машиностроение, автомобильная и фармацевтическая отрасли. Однако в последние годы сектор переживает трудности из-за резкого роста производственных затрат.

Расходы увеличились в 2022 году, когда подскочили цены на газ и электроэнергию в результате кризиса в Европе, вызванного вторжением России в Украину.

Из-за этого, а также замедление спроса на продукцию, некоторым компаниям даже пришлось сокращать производство и увольнять работников ради экономии.

Тарифы США на импорт из ЕС в размере 15% уже ударили по многим клиентам химкомпаний, в частности в автомобилестроительной, машиностроительной отраслях и секторе потребительских товаров.

Европейские производители химии ожидают, что доходы в III квартале 2025 года сократятся на 5%, во втором падение составило 22%.

После энергетического кризиса мы надеялись на устойчивое восстановление объемов в европейском химическом секторе. Однако тарифы и давление на цены из-за жесткой конкуренции из Азии дома и за рубежом создают достаточно токсичное сочетание на данный момент,

– пояснил аналитик Томас Шульте-Форвиц из Metzler Research.

Крупные европейские компании, такие как BASF, Brenntag и Lanxess, имеют определенную защиту от тарифов Трампа из-за их значительного присутствия в Соединенных Штатах.

Однако даже такие гиганты, как BASF, испытывают на себе осторожность заказчиков. Если раньше клиенты делали заказы за 3-4 месяца, то сейчас за несколько недель из-за опасений относительно мировой экономики.

Заказчики откладывают заказы, что заставляет компании, которые производят химикаты для всего – от матрасов и автозапчастей до жевательной резинки, сокращать или корректировать годовые прогнозы,

– отмечает издание.

В частности, крупнейший производитель химической продукции в мире, немецкая компания BASF, в июле снизила прогноз на весь год.

Тарифы Трампа против Евросоюза: что известно?