У якому випадку доведеться сплачувати борг за померлого родича
Джерело:На пенсії
Українці можуть сплачувати борги за померлих родичів, якщо ті залишили їм спадщину. Цікаво, що в такому разі особа не зможе вже відмовитися від спадщини.
Сплата боргу замість померлого родича
Законопроєкт щодо таких змін уже зареєстровано у Верховній Раді, і якщо його ухвалять, тоді українці не зможуть відмовлятися від спадщини, якщо в померлого спадкодавця є зобов'язання перед кредиторами.
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Як зазначається в пояснювальній записці законопроєкту, такі дії відбуваються "з порушенням принципів чесноти та сумлінності у цивільних правовідносинах" для того, щоб приховати активи, які можуть стягнути кредитори померлого.Зверніть увагу! Вважається, що родич померлого, який постійно проживав з ним на час відкриття спадщини, прийняв спадок, якщо не заявив у нотаріуса про відмову від нього. На це дається 6 місяців від дня смерті спадкодавця.
Що робити, якщо прийняв спадщину
Якщо особа прийняла спадщину за наявності кредиту в померлого спадкодавця, тоді їй доведеться сплатити борг.
- Передусім доведеться заблокувати банківські картки померлого родича та надати свідоцтво про смерть. Це може бути оригінал або ж нотаріально засвідчена копія.
- Отже, відсотки за кредитом, який був у померлого, не нараховуватимуться, а спадкоємець повинен буде виплатити лише тіло позики.