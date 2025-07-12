12 липня, 12:27
Безоплатне розмитнення авто: у яких українців є на це право
Основні тези
- Нульове розмитнення авто в Україні діє лише для автомобілів, які ввозяться в інтересах ЗСУ.
- Усі інші громадяни повинні сплачувати ПДВ, акцизний податок та мито при ввезенні автомобілів.
Спочатку повномасштабного вторгнення влада України запровадила нульове розмитнення для всіх автівок. Однак згодом цю норму скасували. Водночас ці зміни не торкнулися деяких громадян.
Кому можна не платити за розмитнення авто
На сьогодні не сплачувати мита можуть лише ті, хто везе автомобілі з-за кордону в інтересах ЗСУ. Про це зазначено у пункті 197.11 Податкового кодексу України, передає 24 Канал.
Читайте також Які пільги мають дружини учасники бойових дій у 2025 році
Правила, за якими потрібно імпортувати автівку:
- Автівки повинні бути імпортовані за запитом військовослужбовців або певної військової частини. А користуватися автівкою у власних потребах заборонено.
- Покупцем, за документами, має бути вітчизняна громадська організація або благодійний фонд.
- Для перетину кордону потрібно документи, а саме – спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та ID-номер.
Як ввести авто з-за кордону для власних цілей
Всі інші громадяни повинні будуть сплатити ПДВ, акцизний податок та мито при ввезенні автомобілів в Україну. Процес розмитнення такий:
- Під час самостійного розмитнення варто під час купівлі оформити договір купівлі-продажу та отримати технічний паспорт на транспортний засіб.
- Потім варто подати попередньо митну декларацію до митного органу, де буде здійснюватися оформлення. Цей документ є необхідним для ввезення автомобіля на територію України.
- Не забувайте про перерахування грошової застави, яка відповідає повній вартості розмитнення і має бути перерахована на рахунок митниці.
- Під час перетину кордону можливо доведеться доплачувати кошти через зміну курсу або вартість автомобіля.
- Після цього автомобіль отримує сертифікат, що підтверджує відповідність транспортного засобу вимогам України.
- Завершальним етапом митного оформлення є заповнення митної декларації.
- Вже в Україні авто потрібно зареєструвати у відповідних органах.