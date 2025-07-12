Безоплатне розмитнення авто: у яких українців є на це право

Спочатку повномасштабного вторгнення влада України запровадила нульове розмитнення для всіх автівок. Однак згодом цю норму скасували. Водночас ці зміни не торкнулися деяких громадян.

Кому можна не платити за розмитнення авто

На сьогодні не сплачувати мита можуть лише ті, хто везе автомобілі з-за кордону в інтересах ЗСУ. Про це зазначено у пункті 197.11 Податкового кодексу України, передає 24 Канал.

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Правила, за якими потрібно імпортувати автівку:

Автівки повинні бути імпортовані за запитом військовослужбовців або певної військової частини. А користуватися автівкою у власних потребах заборонено.

Покупцем, за документами, має бути вітчизняна громадська організація або благодійний фонд.

Для перетину кордону потрібно документи, а саме – спеціальну декларацію для вивезення гуманітарної допомоги з території Євросоюзу та ID-номер.

Як ввести авто з-за кордону для власних цілей

Всі інші громадяни повинні будуть сплатити ПДВ, акцизний податок та мито при ввезенні автомобілів в Україну. Процес розмитнення такий: