Не всі дружини можуть претендувати на пенсію чоловіка. Які умови потрібно виконати та на яку суму можна розраховувати, читайте далі.

Коли дружина може отримувати пенсію чоловіка?

В Україні у 2025 році пенсія по втраті годувальника надається лише тим дружинам, які визнаються непрацездатними та перебували на утриманні чоловіка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Це можливо у кількох випадках:

жінка має інвалідність;

перебуває у відпустці по догляду за дитиною;

досягла пенсійного віку й не має іншого джерела доходу.

Зверніть увагу! Обов’язкова умова, щоб зарплата чи пенсія чоловіка були основним джерелом існування для дружини. Тривалість шлюбу значення не має, але він має бути офіційно зареєстрованим, адже цивільні відносини права на пенсію не дають.

Який розмір буде пенсії?

У такому випадку дружина може претендувати на частину пенсії чоловіка: одному непрацездатному члену сім’ї виплачують 50% його пенсії, а якщо одержувачів кілька, то загальна сума ділиться між ними порівну.

Якщо чоловік був військовослужбовцем, дружина отримує від 30% до 70% його грошового забезпечення, але не менше двох прожиткових мінімумів.

Що відомо про пенсії в Україні: коротко про головне