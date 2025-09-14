В українському законодавстві закріплені умови, за яких пенсійні виплати нараховуються не щомісяця, а одразу за кілька місяців наперед. У результаті пенсіонери можуть отримати одразу десять пенсій.

Хто може отримати 10 пенсій одразу?

В Україні передбачена одноразова грошова допомога у розмірі десяти місячних пенсій, і отримати її можуть не всі. Право на таку виплату мають педагогічні працівники, передає 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років".

Зокрема ті, які:

працювали у державних або комунальних закладах освіти на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років;

досягли пенсійного віку (зазвичай 60 років) і виходять саме на пенсію за віком;

мають необхідний страховий стаж – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;

раніше не отримували жодної іншої пенсії.

Як оформити виплату у 10 пенсій?

Грошова допомога виплачується одноразово, а надходить одночасно з першою пенсією за віком.

Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами, що підтверджують право на допомогу.

Які посади підпадають під виплату 10 пенсій Це вчителі, вихователі, директори та завідувачі шкіл і дитсадків, викладачі та майстри виробничого навчання у профтехзакладах, а також працівники дитячих будинків, інтернатів і спеціалізованих освітніх установ.

Що відомо про пенсії для педагогів в Україні: коротко про головне