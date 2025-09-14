Кто может получить 10 пенсий сразу?

В Украине предусмотрена единовременная денежная помощь в размере десяти месячных пенсий, и получить ее могут не все. Право на такую выплату имеют педагогические работники, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".

В частности те, которые:

работали в государственных или коммунальных учебных заведениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет;

достигли пенсионного возраста (обычно 60 лет) и выходят именно на пенсию по возрасту;

имеют необходимый страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

ранее не получали никакой другой пенсии.

Как оформить выплату в 10 пенсий?

Денежная помощь выплачивается единовременно, а поступает одновременно с первой пенсией по возрасту.

Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающие право на помощь.

Какие должности подпадают под выплату 10 пенсий Это учителя, воспитатели, директора и заведующие школ и детсадов, преподаватели и мастера производственного обучения в профтехзаведениях, а также работники детских домов, интернатов и специализированных образовательных учреждений.

