Кто может получить 10 пенсий сразу?
В Украине предусмотрена единовременная денежная помощь в размере десяти месячных пенсий, и получить ее могут не все. Право на такую выплату имеют педагогические работники, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет".
В частности те, которые:
- работали в государственных или коммунальных учебных заведениях на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет;
- достигли пенсионного возраста (обычно 60 лет) и выходят именно на пенсию по возрасту;
- имеют необходимый страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
- ранее не получали никакой другой пенсии.
Как оформить выплату в 10 пенсий?
Денежная помощь выплачивается единовременно, а поступает одновременно с первой пенсией по возрасту.
Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающие право на помощь.
Какие должности подпадают под выплату 10 пенсий
Это учителя, воспитатели, директора и заведующие школ и детсадов, преподаватели и мастера производственного обучения в профтехзаведениях, а также работники детских домов, интернатов и специализированных образовательных учреждений.
Что известно о пенсиях для педагогов в Украине: коротко о главном
В 2025 году педагоги имеют право выйти на пенсию за выслугу лет по достижении 55-летнего возраста и при наличии не менее 30 лет педагогического стажа.
Размер выплат определяется индивидуально. Он в зависимости от заработка, стажа и личного коэффициента, но не может превышать 23 610 гривен с надбавками.