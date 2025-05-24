Понад 50 тисяч гривень: які категорії українців можуть отримати допомогу

Норвезька рада у справах біженців (NRC) оголосила про новий етап фінансової допомоги для українців. У межах програми підтримки нужденні родини можуть отримати до 54 тисяч гривень.

Кому нададуть 50 тисяч гривень допомоги

Українці знову мають можливість звернутися по фінансову допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Програма передбачає одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на особу, максимум 54 000 гривень на родину до п’яти осіб, повідомляє 24 Канал із посиланням на "На пенсії"

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Пріоритет надаватиметься найбільш уразливим категоріям населення. Фінансову підтримку зможуть отримати родини, які відповідають одному або кільком з наступних критеріїв:

мешкають у районах, де ведуться бойові дії;

були вимушені залишити своє житло через війну;

повернулися до деокупованих населених пунктів.