Новини для власників електроопалення: як ви можете платити за електроенергію менше

У 2024 році тариф на електроенергію зріс. З 1 червня він складає 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як зекономити на електроенергії

Власники електроопалювальних установок можуть платити за електроенергію вдвічі менше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Тариф зменшується за умови споживання електроенергії в таких межах:

якщо в місяць споживається менш як 2 тисяч кіловатів, споживач може платити за електроенергію 2,64 гривні за кіловат-годину ;

; у випадку споживання більшої кількості електроенергії – понад 2 тисячі кіловатів, тариф сягає уже 4,32 гривні за кіловат-годину.

Такий тариф діє протягом опалювального сезону.

Нагадаємо! Опалювальний сезон в Україні триває з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.

Хто ще може платити за електроенергію менше

Платити за електроенергію вдвічі менше можуть власники двозонних лічильників. Це пов'язано з тим, що для них цей тариф ділиться на два: