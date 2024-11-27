Новини для власників електроопалення: як ви можете платити за електроенергію менше
27 листопада 2024, 17:33Читать новость на русском
У 2024 році тариф на електроенергію зріс. З 1 червня він складає 4,32 гривні за кіловат-годину.
Як зекономити на електроенергії
Власники електроопалювальних установок можуть платити за електроенергію вдвічі менше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
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Тариф зменшується за умови споживання електроенергії в таких межах:
- якщо в місяць споживається менш як 2 тисяч кіловатів, споживач може платити за електроенергію 2,64 гривні за кіловат-годину;
- у випадку споживання більшої кількості електроенергії – понад 2 тисячі кіловатів, тариф сягає уже 4,32 гривні за кіловат-годину.
Такий тариф діє протягом опалювального сезону.
Нагадаємо! Опалювальний сезон в Україні триває з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року.
Хто ще може платити за електроенергію менше
Платити за електроенергію вдвічі менше можуть власники двозонних лічильників. Це пов'язано з тим, що для них цей тариф ділиться на два:
- денний тариф, що діє з 7:00 до 23:00 – сягає 4,32 гривні за кіловат-годину;
- нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.