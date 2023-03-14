Не індексація, але підвищення теж буде: кому з 1 квітня очікувати доплат до пенсій

14 березня 2023, 12:44
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Джерело:

NV

Окрім індексації з 1 березня, уряд збільшить виплати ще одній категорії з 1 квітня. Це стосуватиметься тих пенсіонерів, що продовжують працювати.

Пенсіонери, які працюють, теж отримають надбавку 

Відтак з 1 квітня пенсіонери, що досягнули пенсійного віку, але надалі продовжують працювати, можуть отримати додаткові кошти до пенсій. Мова йде про 600 тисяч осіб.

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Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим — третім цієї частини, на найбільш вигідних умовах,
— йдеться у законі Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Проведення доплати відбудеться з 1 квітня, а автоматичний перерахунок пенсіонери отримають вже у травні. 

Зверніть увагу, що з 1 березня для українських пенсіонерів відбулася індексація. А з 1 квітня для певної категорії відбудеться вже перерахунок. Варто зрозуміти, що перерахунок та індексація — це два різні явища.

Чому перерахунок пенсій – це не індексація

Заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак ще раніше пояснювала, яка між перерахунком та індексацією різниця:

  • перерахунок відбувається, коли змінюється якась з умов, що враховується при нарахуванні пенсії, наприклад, грошове забезпечення чи стаж, який враховується;

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  • індексація — це корегування розміру пенсійної виплати з урахуванням розміру інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередні роки.
Автор: Валерія Городинська