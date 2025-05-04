Ви будете здивовані: хто не зможе отримати 10 окладів при виході на пенсію

В Україні деякі пенсіонери мають право на отримання пенсійної виплати у розмірі десяти місячних пенсій. Йдеться зокрема про працівників сфери освіти.

Хто не зможе отримати десять пенсій одразу

Вони повинні були працювати на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років, та виходити на пенсію за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про пенсійне забезпечення" та Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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На виплату мають право працівники таких установ:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади.

Зверніть увагу! Вони також повинні мати відповідний страховий стаж: для чоловіків – 35 років, а для жінок – 30 років.

Хто не зможе отримати десяти пенсій одразу

Згідно з чинним законодавством, десять пенсій не зможуть отримати люди, що відповідають подібним критеріям: