Доплати військовим по 30 тисяч: чи повернули додаткову винагороду

29 червня 2023, 11:42
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Джерело:

Ярослав Железняк

Парламент у другому читанні прийняв в цілому законопроєкт щодо додаткових виплат військовим. Йдеться й про винагороду у 30 тисяч гривень.

Кому доплачуватимуть по 30 тисяч гривень

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі уряд нарешті прийняв правки щодо законопроєкту про доплати військовим. 

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  • Відтак військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуться додаткова винагорода у 30 – 100 тисяч гривень. Йдеться про те, що доплати виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз.
Зверніть увагу! Тим, хто не перебуває в зоні бойових дій, не передбачаються додаткові виплати.
  • Строковикам залишили доплати у розмірі 6 тисяч гривень, а курсантам – 2 350 гривень на місяць.
  • Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – додаткова виплата 20 100 гривень за порядком КМУ.
  • Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.
  • Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти – 100 тисяч гривень щомісяця.
  • Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тисяч гривень. 
Нагадуємо, з 1 лютого 2023 року для усіх військовослужбовців скасували надбавки у розмірі 30 тисяч гривень. Відповідно до рішення захисникам, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам та курсантам військових вишів, а також офіцерам управлінь і штабів припинили виплачувати ці кошти.

Що ще передбачає проєкт

Окремо в законі розглянули тривалість відпусток військовим, які збільшили з 10 до 30 днів щороку. 

  • Для військових вона склала 30 днів щороку, плюс до 10 днів за сімейними обставинами. Для курсантів: до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літньої відпустки.
  • До участі у веденні бойових дій не допускаються військовослужбовців з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базового військового вишколу. Мінімальний термін підготовки – не менше 1 місяця.
  • Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців. 
Автор: Валерія Городинська