Доплати військовим по 30 тисяч: чи повернули додаткову винагороду

Парламент у другому читанні прийняв в цілому законопроєкт щодо додаткових виплат військовим. Йдеться й про винагороду у 30 тисяч гривень.

Кому доплачуватимуть по 30 тисяч гривень

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі уряд нарешті прийняв правки щодо законопроєкту про доплати військовим.

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Відтак військовослужбовцям щомісячно виплачуватимуться додаткова винагорода у 30 – 100 тисяч гривень. Йдеться про те, що доплати виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз.

Строковикам залишили доплати у розмірі 6 тисяч гривень, а курсантам – 2 350 гривень на місяць.

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – додаткова виплата 20 100 гривень за порядком КМУ.

Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти – 100 тисяч гривень щомісяця.

Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тисяч гривень.

Що ще передбачає проєкт

Тим, хто не перебуває в зоні бойових дій, не передбачаються додаткові виплати.з 1 лютого 2023 року для усіх військовослужбовців скасували надбавки у розмірі 30 тисяч гривень. Відповідно до рішення захисникам, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам та курсантам військових вишів, а також офіцерам управлінь і штабів припинили виплачувати ці кошти.

Окремо в законі розглянули тривалість відпусток військовим, які збільшили з 10 до 30 днів щороку.