Хто з військовослужбовців має відстрочку на догляд за хворим родичем

Центри комплектування перевірятимуть військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від служби через догляд за хворим родичем. Це пов'язано з посиленням вимог мобілізації в Україні.

Кого перевірятимуть ТЦК

Зокрема, перевірка стосуватиметься тих, хто вже скористався правом на відстрочку. Мета – переконатися, чи дійсно це право було надане особі в межах встановленого законодавства.

Читайте також Як зміняться виплати за інвалідністю для осіб з III групою у червні

Хто підлягає перевірці:

особи, які доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, своїми батьками або батьками подружжя. Висновок про потребу членів сім'ї у постійному догляді має надати МСЕК або ЛКК;

особи, у яких один із батьків має інвалідність І або II групи. Це за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними й відповідно до закону зобов’язані їх утримувати;

члени сім’ї другого ступеня спорідненості особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за ним (за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня спорідненості).

Як оформити відстрочку

Якщо відсутні члени сім'ї другого ступеня спорідненості, тоді право на відстрочку передається членам сім'ї третього ступеня спорідненості.

Згідно з відповідною постановою Кабміну, якщо військовозобов'язаний доглядає за важкохворим членом сім'ї, йому слід звернутися до місцевого ТЦК з заявою про це.

До заяви військовозобов'язаного треба додати письмову заяву особи, яка має потребу в догляді. У цій заяві в довільній формі зазначаються ідентифікаційний код і підтверджується відсутність інших осіб, які можуть здійснювати постійний догляд.

У ТЦК перевірять перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку. Крім того, перевірять його сімейні зв’язки та зв'язки особи, яка потребує догляду. А ще наявність інших зареєстрованих (задекларованих) осіб за адресою місця проживання за допомогою різних реєстрів.