Битва за Європу: Росія все ще друга за імпортом СПГ, але втрачає ринок

Євросоюз нарощує закупівлі скрапленого природного газу на спотовому ринку, щоб покрити зимовий попит. Значна частина СПГ прямує з Росії, попри бажання Європи відмовитися від російських енергоносіїв.

Скільки газу імпортував ЄС?

За оцінками аналітичної компанії Kpler, у лютому країни Європи імпортували рекордні обсяги СПГ – 14,20 мільйона тонн, пише Reuters.

Цього місяця закупівлі скрапленого газу у ЄС перевищили історичний максимум, зафіксований у січні – 13,67 мільйона тонн.

Також постачання СПГ на цілих 22% зросли у порівнянні з лютим 2025 року – тоді європейські країни придбали 11,63 мільйона тонн газу.

Високий попит Європи на СПГ пояснюється тим, що країнам необхідно поповнювати виснажені через зимові морози газові сховища. Зараз вони заповнені усього на 32%, тоді як останні 5 років у середньому в цей період показник сягав у 49%.

Тому очікується, що попит на газ у Європі найближчим часом залишатиметься високим.

Зауважте! Наростити закупівлі газу на ЄС вдалося частково за рахунок слабкого попиту у Китаї. Наразі Пекін уникає закупівель СПГ на спотовому ринку. Річ у тім, що зима у більшості регіонів країни була м'якою, що знизило потребу в ньому. Та й ціни на спотовому ринку вищі, ніж на трубопровідний газ.

Хто постачає газ до Європи?

Головним постачальником СПГ для Європи наразі є США. Аналітики Kpler підрахували, що у лютому американські поставки становили 8,05 мільйона тонн – це близько 57% від усього імпорту.

Проте Росія все ще продає багато газу до Європи. У лютому до країн блоку надійшло 1,6 мільйона тонн російського газу, що зробило Москву другим за величиною імпортером СПГ на континент.

Водночас зростання пропозиції зі США, ймовірно, дасть змогу задовольнити європейський попит,

– вважають експерти.

Очікується, що у березні експорт американського СПГ зросте до 11,19 мільйона тонн – це буде другий найбільший показник за всю історію постачань до Європи.

Важливо! Щоб пришвидшити диверсифікацію імпорту газу та відмову від російських енергоносіїв, ЄС планує звільнити від додаткових перевірок партії від головних постачальників, наприклад, США, Норвегію, Катар тощо, пише Reuters.

Яку газову заборону ухвалив ЄС?