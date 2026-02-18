Що відомо про постачання газу з Росії до Європи?

Це найнижча частка альтернативних постачальників із 2017 року, про що йдеться у моніторинговому звіті Офісу підтримки реформ при Міністерстві енергетики України.

Водночас постачання російського ЗПГ залишаються високими, що пов'язано із формування запасів – 92,6% всього експорту ЗПГ з проєкту "Ямал ЗПГ" у січні – 1,7 мільйона тонн – було спрямовано до Євросоюзу.

Альтернативні напрямки залишаються обмеженими, що свідчить про збереження критичної залежності проєкту "Ямал ЗПГ" від ринку ЄС,

– йдеться у звіті.

Але попри це, Росія опустилася на четверте місце серед постачальників газу до ЄС у 2025. Лідерами експорту залишаються:

Норвегія (97,1 мільярда кубометрів); США (82,9 мільярда кубометрів); Алжир 38,6 (мільярда кубометрів).

Зверніть увагу! Тоді як російські компанії поставили близько 38 мільярда кубометрів.

Загальний імпорт газу країнами ЄС у 2025 році зріс на 5,3% – до 313,6 мільярда кубометрів, але частка Росії в цих поставках продовжує скорочуватися.

У січні 2026 року ЄС імпортував 2,276 мільярда кубометрів російського ЗПГ. І це рекордний показник через формування запасів до введення заборони на імпорт газу у 2027 році.

У 2025 році "Газпром" вперше поставив до Китаю більше газу, ніж до Європи (разом із Туреччиною), а також став єдиним постачальником газу в Киргизстан,

– наголосили у звіті.

Росія прокачала до Китаю по "Силі Сибіру" 38,8 мільярда кубометрів газу. Це + 24,8% рік до показника 2024 року.

Загалом Росія забезпечує близько третини китайського імпорту газу, ставши його найбільшим постачальником. У 2025 році також зріс експорт російського газу до Центральної Азії та на Кавказ:

Казахстан;

Узбекистан;

Киргизстан;

Грузія.

Цікаво! Киргизстан перейшов на монопольні поставки "Газпрому" після припинення імпорту з Узбекистану. Так Росія втратила платоспроможний ринок ЄС і змінила його одним мега покупцем з Азії.

Попри майбутню заборону, у січні 2026 року імпорт російського газу суттєво збільшився. Про це пише Reuters.

Так за перший місяць поточного року обсяг отриманого газу становив 1,73 мільярда кубометрів. Якщо порівнювати з січнем минулого року, то це на 160 мільйонів кубометрів більше. Аналогічно зросли добові поставки – на 10,3%.

Зауважте! Поставки здійснюються через – "Турецький потік" – єдине джерело постачання російського газу до Євросоюзу.

Що ще відомо про газ Росії?