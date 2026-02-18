Що відомо про постачання газу з Росії до Європи?
Це найнижча частка альтернативних постачальників із 2017 року, про що йдеться у моніторинговому звіті Офісу підтримки реформ при Міністерстві енергетики України.
Читайте також США проведуть з Угорщиною та Словаччиною перемовини щодо відмови від російського газу
Водночас постачання російського ЗПГ залишаються високими, що пов'язано із формування запасів – 92,6% всього експорту ЗПГ з проєкту "Ямал ЗПГ" у січні – 1,7 мільйона тонн – було спрямовано до Євросоюзу.
Альтернативні напрямки залишаються обмеженими, що свідчить про збереження критичної залежності проєкту "Ямал ЗПГ" від ринку ЄС,
– йдеться у звіті.
Але попри це, Росія опустилася на четверте місце серед постачальників газу до ЄС у 2025. Лідерами експорту залишаються:
- Норвегія (97,1 мільярда кубометрів);
- США (82,9 мільярда кубометрів);
- Алжир 38,6 (мільярда кубометрів).
Зверніть увагу! Тоді як російські компанії поставили близько 38 мільярда кубометрів.
Загальний імпорт газу країнами ЄС у 2025 році зріс на 5,3% – до 313,6 мільярда кубометрів, але частка Росії в цих поставках продовжує скорочуватися.
У січні 2026 року ЄС імпортував 2,276 мільярда кубометрів російського ЗПГ. І це рекордний показник через формування запасів до введення заборони на імпорт газу у 2027 році.
У 2025 році "Газпром" вперше поставив до Китаю більше газу, ніж до Європи (разом із Туреччиною), а також став єдиним постачальником газу в Киргизстан,
– наголосили у звіті.
Росія прокачала до Китаю по "Силі Сибіру" 38,8 мільярда кубометрів газу. Це + 24,8% рік до показника 2024 року.
Загалом Росія забезпечує близько третини китайського імпорту газу, ставши його найбільшим постачальником. У 2025 році також зріс експорт російського газу до Центральної Азії та на Кавказ:
- Казахстан;
- Узбекистан;
- Киргизстан;
- Грузія.
Цікаво! Киргизстан перейшов на монопольні поставки "Газпрому" після припинення імпорту з Узбекистану. Так Росія втратила платоспроможний ринок ЄС і змінила його одним мега покупцем з Азії.
Попри майбутню заборону, у січні 2026 року імпорт російського газу суттєво збільшився. Про це пише Reuters.
Так за перший місяць поточного року обсяг отриманого газу становив 1,73 мільярда кубометрів. Якщо порівнювати з січнем минулого року, то це на 160 мільйонів кубометрів більше. Аналогічно зросли добові поставки – на 10,3%.
Зауважте! Поставки здійснюються через – "Турецький потік" – єдине джерело постачання російського газу до Євросоюзу.
Що ще відомо про газ Росії?
- Росія поступово втрачає свої позиції на європейському ринку. До повномасштабної війни Кремль постачав в ЄС приблизно 157 мільярдів кубометрів газу – до 45% від європейського газового імпорту. Але станом на кінець 2025 року його частка російського ледь сягає 13% – до 18 мільярдів кубометрів.
- Російський "Газпром" втрачає свою монополію в регіоні. Зокрема через потенційний американський газогін.