Україна обговорила із Грецією збільшення постачання СПГ: про що домовились
Нафтогаз обговорив із грецькою делегацією збільшення постачання скрапленого природного газу до України. Йдеться про використання грецьких портів та "Вертикального коридору".
Також сторони обговорили відновлення та модернізацію української інфраструктури. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Дивіться також Головний пріоритет для Нафтогазу: закупівлі американського СПГ можуть зазнати змін
Що обговорили делегації?
Сергій Корецький розповів, що відбулась зустріч, зокрема, із заступником міністра закордонних справ Греції Гарі Теохарісом, послом Греції в Україні Пантелісом Александросом Дімітракопулосом та очільниками грецьких компаній.
Сторони обговорили розширення співпраці щодо постачань СПГ до України через грецькі порти. Для цього використають "Вертикальний газовий коридор", зазначив Корецький.
Окрему увагу приділили можливостям збільшення обсягів постачання газу – як для України, так і для Східноєвропейського регіону через грецькі порти,
– додав голова правління Нафтогазу.
Також делегації України та Греції обговорили можливості донорського або грантового фінансування для реалізації допомоги українській інфраструктурі.
Крім того, додав Корецький, сторони розглянули постачання дизельного пального, використання грецького флоту та інші спільні проєкти. Корецький подякував колегам, зокрема, за реалізацію проєктів, що були узгоджені під час візиту президента Володимира Зеленського у листопаді 2025 року.
Імпорт газу в Україну: останні заяви
Раніше Нафтогаз повідомляв, що підписав угоду про співпрацю з компанією Atlantic See LNG Trade до 2050 року. Вона передбачає стабільних поставок СПГ до України та інтеграції інфраструктури в логістику СПГ до Європи.
Україна планує отримати першу партію американського СПГ у березні 2026 року через "Вертикальний коридор" між Україною та Грецією.
Водночас в Угорщині обмежили постачання газу в Україну, адже не дозволили оператору своєї газотранспортної системи проводити аукціони на доставку газу у третьому кварталі 2026 року.