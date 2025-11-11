Імпорт газу та ситуація з енергетикою: як Україна проходитиме зиму
- Україна може забезпечити нормальне проходження зими завдяки щоденній праці та максимальному доступу до європейського обладнання.
- Імпорт газу цієї зими може перевищити 70%, для чого потрібна кооперація з ЄС через магістралі Словаччини, Угорщини, Польщі та Румунії.
Наразі ситуація в українській енергетиці зовсім не проста. Однак зовсім не критична, а контрольована.
Що відомо про імпорт газу?
Про це заявив СЕО D.Trading (трейдерська компанія групи ДТЕК) Дмитро Сахарук під час під час Київського безпекового форуму, пише 24 Канал з посиланням на Media Center Ukraine.
Він зазначив, що забезпечити нормальне проходження зими вдасться. Але тільки завдяки щоденній праці людей.
Ми повинні швидко рухатись у напрямку відновлення. Перш за все, потрібно отримати максимальний доступ до обладнання, яке ще є у Європі,
– пояснив Дмитро Сахарчук.
Другим пунктом він назвав вчасне фінансування відновлення та праці над підвищенням енергоефективності об’єктів.
Також Сахарчук відзначив імпорт. Згідно з його слів – максимальна потужність імпорту 2,1 мегавата.
Зауважте! Його використовують для балансування системи.
Водночас імпорт газу цієї зими може перевищити 70%. Про це розказав Андрій Коболєв – радник "Бейкень Енергетика Україна" – під час Київського безпекового форуму.
Він пропонує "рецепт":
посилити кооперацію з Європою;
посилити потоки газу, які йдуть у бік України.
Я боюсь, що цієї зими імпорт газу може перевищити 70%. Зараз потрібна кооперація з ЄС, щоб максимальні обсяги газу зараз надходили до України магістралями Словаччини, Угорщині, Польщі та Румунії,
– сказав Андрій Коболєв.
Зверніть увагу! Експерт наголосив, що потрібна взаємодія, яка надасть гарантії постачальникам газу для його майбутньої оплати.
Що ще відомо про ситуацію з газопостачанням?
Ситуація з газом наразі не така критична, якою б могла бути.
Це все – завдяки спільній роботі Нафтогазу, уряду та міжнародних партнерів країни.
Всі зусилля спрямовані на відновлення обладнання після атак, і на забезпечення імпортного ресурсу.