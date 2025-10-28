Україна накопичила понад 13 мільярдів кубів газу у сховищах: чи достатньо на зиму

Компанія "Нафтогаз України" повністю виконала план щодо закачування природного газу до підземних сховищ на зиму. Однак обсягу може не вистачити, тому імпорт палива продовжать.

Скільки газу у сховищах?

Нафтогаз, згідно з розпорядженням уряду, накопичив 13,2 мільярда кубометрів газу в підземних сховищах. Тобто, на 100% виконав поставлене урядом завдання,

– зазначив Корецький.

На ці потреби "Нафтогаз" використала близько 2,5 мільярда доларів:

приблизно 1 мільярд доларів власних коштів;

близько 1,5 мільярда доларів, які вдалося залучити від міжнародних партнерів.

Водночас через російські атаки на газовидобуток компанія змушена додатково імпортувати газ для забезпечення стійкого проходження опалювального сезону.

Важливо! Окрім імпорту, "Нафтогаз" зараз активно займається відновленням видобутку, що був пошкоджений під час обстрілів. Очільник компанії підкреслив, що цей процес не може бути швидким, але він постійно продовжується.

Скільки коштів потрібно на імпорт газу?

У "Нафтогазі" порахували, що для продовження імпорту газу необхідно витратити ще 1,9 мільярда євро.

Значну частину ми вже забезпечили,

– наголосив Корецький.

Зауважимо, що нещодавно прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко теж заявила, що для фінансування додаткового імпорту газу внаслідок російських атак необхідно терміново знайти 2 мільярди євро.

Цю суму уряд збирається залучити двома шляхами:

через внутрішній резервний фонд;

та допомогу партнерів через гранти й позики, співпрацю з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком.

Варто знати! Тим часом у Європейському банку реконструкції та розвитку заявили, що прагнуть посилити свою підтримку "Нафтогазу". Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо наголосила, що банк шукає шляхи активізації фінансової допомоги, зокрема, намагається мобілізувати грантові кошти.

Як нарощуватимуть імпорт газу?