Пільги є необхідними

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, інформує 24 Канал. Він зазначив, що через постійні загрози для енергосистеми країни іншого варіанту наразі немає.

Ворог не залишає нам іншого вибору, окрім продовження пільг на електрогенеруюче обладнання ще на рік,

– написав Гетманцев.

Чи визначено обсяг пільг?

Найближчим часом питання винесуть на розгляд податкового комітету, де депутати визначать обсяг пільг та перелік товарних позицій, що підпадатимуть під пільговий режим. Мета рішення – підтримка енергосистеми та захист споживачів у період підвищеного ризику дефіциту електроенергії.

Що цьому передувало?