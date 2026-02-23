Американський газ – в Україну: Нафтогаз використав новий шлях для імпорту

Нафтогаз організував постачання американського скрапленого газу новим шляхом. Сировину імпортували через LNG-термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.

Як газ зі США доставлять в Україну?

Деталі в понеділок, 23 лютого, повідомив очільник групи Сергій Корецький. Після регазифікації в Німеччині LNG доставлять трубопроводами через Польщу до України.

Постачання організували у партнерстві з TotalEnergies. За словами Корецького, у лютому ресурс уже доступний в українській системі.

Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами… Крок за кроком,

– написав очільник групи.

Він також підкреслив, що в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує енергетичну безпеку України.

Цікаво! Загалом у 2026 році Нафтогаз планує імпортувати до 1 мільярда кубічних метрів LNG зі США.

Подію також прокоментував Інго Вагнер, голова правління Deutsche ReGas. Там пишаються своїм статусом єдиного LNG-термінала Німеччини, який фінансують та експлуатують приватні компанії.

Окрім того, його перше постачання в Україну підкреслює "стратегічне значення" об'єкта, зокрема для Центральної та Східної Європи.

Що варто знати про купівлю газу зі США?