Імпорт стає гнучкішим: Україна вперше отримає 90 мільйонів кубів газу за новим шляхом

Україна продовжує диверсифікувати джерела імпорту природного газу, не зосереджуючись на одному маршруті. Вперше партію скрапленого газу отримає через СПГ-термінал, розташований у литовському місті Клайпеда.

Скільки кубів надійдуть через Литву?

Про це у четвер, 26 лютого, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму дописі в соцмережах.

Дивіться також Дедлайн до 5 числа: як передати показники газу та уникнути боргу

За словами міністра, постачання СПГ через Клайпеду забезпечать спільно Нафтогаз та литовська компанія Ignitis Group. До кінця березня 2026 року має надійти партія обсягом у 90 мільйонів кубометрів.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України Диверсифікуємо маршрути поставок. Посилюємо гнучкість і стійкість нашої системи. Це особливо важливо на тлі щоденних російських атак проти нашої енергетичної інфраструктури. Дякую Литві та партнерам за співпрацю!

Шмигаль додав, що зараз Україна також розвиває альтернативні маршрути імпорту газу, зокрема, працює над потужностями Вертикального газового коридору.

Разом з партнерами ми будуємо нову енергетичну безпеку Європи, де не буде місця російській молекулі, а Україна буде одним із енергетичних хабів регіону,

– наголосив міністр.

Зауважте! Литовський маршрут відкриває нові можливості для імпорту газу в Україну через північний коридор, який з’єднує її з Польщею та країнами Балтії.

Який ще маршрут запрацював нещодавно?

Днями також стало відомо про ще один новий шлях імпорту газу до України. Нафтогаз у партнерстві з TotalEnergies організував постачання американського СПГ.

Скраплений газ надійшов з-за океану через Німеччину. Сировину поставили через СПГ-термінал Deutsche ReGas, який розташований на острові Рюген у Балтійському морі.

Для нас це не просто новий напрямок. Це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами… Крок за кроком,

– зазначив очільник Нафтогазу Сергій Корецький. Важливо! У Німеччині американський газ пройде процедуру регазифікації. Після цього його трубопроводом направлять до України.

Як Україна збільшує імпорт газу?